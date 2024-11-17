https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/adalet-bakani-tunc-biz-yargimizin--karalanmasina-kesinlikle-musaade-etmeyiz-1090495500.html
Adalet Bakanı Tunç: Biz yargımızın karalanmasına kesinlikle müsaade etmeyiz
Adalet Bakanı Tunç: Biz yargımızın karalanmasına kesinlikle müsaade etmeyiz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Türk yargısının kara propagandalarla karalanmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, "sırtını PYD'ye, PKK'ya yaslayanlara, sırt sırta... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-17T18:12+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada gündem üzerine açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde ta aşağı sıralarda olduğunu söylemek saçmalık. Bunu devamlı tekrar ediyorlar" diyen Tunç, söz konusu listenin, eski ABD Barolar Birliği Başkanı'nın kurduğu dernek tarafından yapıldığını, bağış yapanın ön sıralarda yer aldığı bu kurumun çalışmasının, bilimsel kriterlerden uzak, Türkiye gerçekleriyle hiç uyuşmayan ve Türkiye'de muhalif birkaç kişiden görüş alarak yapıldığını söyledi.'Yeni düzenlemeleri de hayata geçireceğiz'Bakan Tunç, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, Gazze'de daha geçen 1 yılda 170 gazeteciyi şehit eden, öldüren İsrail'i basın özgürlüğünde Türkiye'nin önünde gösterdiklerine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:AK Parti'nin bir yandan adaleti diğer yandan kalkınmayı savunduğuna işaret eden Tunç adalet ve kalkınmanın bir arada olacağını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:Daha sonra Amasra ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, bazı odakların İstanbul ve ülkenin dört bir yanında yapılan yatırımları Gezi olaylarına gerekçe göstererek karşı çıktığını, dertlerinin ağaç olmadığını ifade etti.Gezi olaylarındaki mahkumiyetlere ilişkin eleştirilere de değinen Tunç, şunları kaydetti:Kongrenin çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Bakan Tunç AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:'Arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım'Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'hakkındaki davanın hakiminin başka bir ile gönderildiği' yönündeki açıklamasıyla ilgili şu yorumda bulundu:"Arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım" diyen Tunç, "Seçildiği günden bu yana maalesef bu tür abesle iştigalleri görüyoruz. Özellikle yargıya yönelik en son söyledikleri sözleri reddediyoruz. Türk yargısına kimse hakaret edemez. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır. Anayasa'mızın 138. maddesi çerçevesi içerisinde yargı makamlarına hiç kimse talimat veremez, emir veremez, yargı makamları da hiçbir talimatı dikkate almaz" dedi.B
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yılmaz tunç, terör, terör örgütü, pkk, pyd/ypg, pyd, yargı
yılmaz tunç, terör, terör örgütü, pkk, pyd/ypg, pyd, yargı
Adalet Bakanı Tunç: Biz yargımızın karalanmasına kesinlikle müsaade etmeyiz
17:40 17.11.2024 (güncellendi: 18:12 17.11.2024)
Adalet Bakanı Tunç, Türk yargısının kara propagandalarla karalanmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, "sırtını PYD'ye, PKK'ya yaslayanlara, sırt sırta olanlara bu ülke, bu millet hiçbir zaman müsaade etmez" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada gündem üzerine açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde ta aşağı sıralarda olduğunu söylemek saçmalık. Bunu devamlı tekrar ediyorlar" diyen Tunç, söz konusu listenin, eski ABD Barolar Birliği Başkanı'nın kurduğu dernek tarafından yapıldığını, bağış yapanın ön sıralarda yer aldığı bu kurumun çalışmasının, bilimsel kriterlerden uzak, Türkiye gerçekleriyle hiç uyuşmayan ve Türkiye'de muhalif birkaç kişiden görüş alarak yapıldığını söyledi.
'Yeni düzenlemeleri de hayata geçireceğiz'
Bakan Tunç, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, Gazze'de daha geçen 1 yılda 170 gazeteciyi şehit eden, öldüren İsrail'i basın özgürlüğünde Türkiye'nin önünde gösterdiklerine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Böyle bir endekse güvenilir mi? Bunlar tamamen kara propaganda. Ülkemiz için yapılan kara propaganda ve bu kara propagandanın, bu güvenilmeyen saçma sapan endekslerin sözcülüğünü de maalesef muhalefet partileri burada yapmanın gayreti içerisinde. Biz yargımızın karalanmasına kesinlikle müsaade etmeyiz. 25 bin hakim ve savcımız gece gündüz büyük gayret içerisinde milletimizin yargı hizmetlerinden en adil bir şekilde yararlanması için çalışıyor. İçerisinde elbette ki hatalı kararlar veren olabilir ama bunun düzeltilme mekanizması istinafı, temyizi, itirazı mümkün ve kendi içerisinde bunlar gerçekleşir. Dolayısıyla bu kasıtlı, Türkiye'nin hak etmediği propagandaya karşı uyanık olmamız lazım. Ülkemizde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemi konusunda aldığımız mesafeyi daha ileriye taşıyacak Yargı Reformu Strateji Belgemizi de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Özellikle toplumu huzursuz eden suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyan yeni düzenlemeleri de inşallah hayata geçireceğiz."
AK Parti'nin bir yandan adaleti diğer yandan kalkınmayı savunduğuna işaret eden Tunç adalet ve kalkınmanın bir arada olacağını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:
"İkisi birden olacak diyoruz. Bunun için yola çıktık. Güvenilir, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi noktasında çok mesafeler aldık. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında eğer hukukun üstünlüğünü esas alan yargı sistemini tesis etmeseydik, geçmişte 367 krizlerini çıkaran yargı sistemi, geçmişte 12 Eylül'lerde darbecilerin yanında duran yargı sistemi, 28 Şubat'larda darbeciler karşısında cübbelerini yerlere seren, onların karşısında 'hazır ol'da duran yargı sistemi, 27 Mayıs'ta Adnan Menderes'leri, bakanları idama mahkum eden yargı sistemi eğer ülkemizde hakim olsaydı 15 Temmuz'da bu milletin darbecilere karşı başarılı olabilmesi mümkün olabilir miydi?"
Daha sonra Amasra ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, bazı odakların İstanbul ve ülkenin dört bir yanında yapılan yatırımları Gezi olaylarına gerekçe göstererek karşı çıktığını, dertlerinin ağaç olmadığını ifade etti.
Gezi olaylarındaki mahkumiyetlere ilişkin eleştirilere de değinen Tunç, şunları kaydetti:
"Tarafsız ve bağımsız yargı, elbette ki maddi gerekçe neyse ona göre karar verir. Kesinleşmiş bir hüküm var. Ee, Batı böyle istiyor. Tamam da kardeşim. Türk yargısı tarafsız ve bağımsız. Dosyadaki delillere göre de ilk derecesi, istinaf, Yargıtay'ı karar vermiş. Burada öldürülenler var, şehit edilen polisler var. Taşlanan dükkanlar, sokakları ateşe vermek isteyenler var. Bir hukuk devletinde şiddete yer var mı? Hukukta, adalette şiddete yer olur mu? Hukuk devletinin olduğu yerde dükkan taşlamak serbest mi? Polise taş atmak, basın araçlarını taşlamak, terörist ele başlarının posterlerini binalara asmak hukuk devletinde mümkün olabilir mi? Kendisine hukuk devletiyim diyen Batı ülkeleri buna müsaade eder mi, ediyor mu?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde şiddete, teröre yer yoktur. Hukuk devletinde şiddet çağrısı Türk Ceza Kanunu'na göre, evrensel hukuka göre de suçtur. Hukuk devleti, şiddet çağrısına eğer müsaade ederse, orası hukuk devleti değildir. İşte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hukuk devletinden uzaklaştığını söyleyenler ama bir taraftan da sırtını teröre rastlayanlara, sırtını PYD'ye, PKK'ya yaslayanlara, sırt sırta olanlara bu ülke, bu millet hiçbir zaman müsaade etmez. Bunu böyle bilelim."
Kongrenin çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Bakan Tunç AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına maskeli saldırgan tarafından parke taşlarının atılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Güvenlik güçlerimiz saldırganı yakalamak için çalışma yapıyorlar. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hızlı şekilde soruşturma başlatıldı. Saldırganların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde yakalanacağını tahmin ediyoruz. Ben buradan, Beylikdüzü İlçe Başkanı'mızın şahsında teşkilat mensuplarımıza, Beylikdüzü halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adli soruşturmayı da takip ediyoruz."
'Arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım'
Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'hakkındaki davanın hakiminin başka bir ile gönderildiği' yönündeki açıklamasıyla ilgili şu yorumda bulundu:
"Bunların ne söylediklerinden kendilerinin de haberi yok. Sürüldüğünü iddia ettiği hakim, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı mahkemede hakimin reddi talebinde bulundukları hakim. Yani 'Bu hakim bizim davamıza bakmasın' diye dilekçe verdikleri, reddihakim yaptıkları hakimin, başka bir sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başka bir yere tayinini, sanki davanın hakimini sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal, mantık dışı bir yorumlama. Yani buna cevap vermeye bile değer bulmuyorum ama maalesef bunlar oluyor."
"Arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım" diyen Tunç, "Seçildiği günden bu yana maalesef bu tür abesle iştigalleri görüyoruz. Özellikle yargıya yönelik en son söyledikleri sözleri reddediyoruz. Türk yargısına kimse hakaret edemez. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır. Anayasa'mızın 138. maddesi çerçevesi içerisinde yargı makamlarına hiç kimse talimat veremez, emir veremez, yargı makamları da hiçbir talimatı dikkate almaz" dedi.