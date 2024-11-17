https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/turkiye-herzogun-turk-hava-sahasini-kullanma-talebini-reddetti-1090497390.html
Türkiye, Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti
Türkiye, Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddettiği bildirildi. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T20:02+0300
2024-11-17T20:02+0300
2024-11-17T20:09+0300
dünya
isaac herzog
son dakika
türkiye
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077449346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304850822000d9ac70dcbe14595f58e0.jpg
İsrail basınında Cumhurbaşkanı Herzog'un 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği şeklindeki haberler sonrası Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebinin reddedildiği açıklandı.Anadolu Ajansı'nın Türk yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, İsrail makamları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi. Türk yetkililer İsrail'in yaptığı başvuruyu reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/almanya-basbakani-scholz-putin-ile-gorusmemiz-onemliydi-1090496003.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077449346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f09a73cfbced75837be6e36da15fe505.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
isaac herzog, son dakika, türkiye, israil
isaac herzog, son dakika, türkiye, israil
Türkiye, Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddetti
20:02 17.11.2024 (güncellendi: 20:09 17.11.2024)
Türkiye'nin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebini reddettiği bildirildi.
İsrail basınında Cumhurbaşkanı Herzog'un 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği şeklindeki haberler sonrası Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebinin reddedildiği açıklandı.
Anadolu Ajansı'nın Türk yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, İsrail makamları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi. Türk yetkililer İsrail'in yaptığı başvuruyu reddetti.