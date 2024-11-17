https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/almanya-basbakani-scholz-putin-ile-gorusmemiz-onemliydi-1090496003.html
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile görüşmemiz önemliydi
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile görüşmemiz önemliydi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz, Rus lider Putin ile yaptığı görüşmenin önemli ve detaylı olduğunu belirtti. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T18:07+0300
2024-11-17T18:07+0300
2024-11-17T18:17+0300
dünya
almanya
olaf scholz
rusya
vladimir putin
telefon görüşmesi
değerlendirme
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G20 liderler zirvesine katılmak üzere gittiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yaptığı telefon görüşmesinin önemli ve detaylı olduğuna dikkat çeken Scholz, ayrıca Rus lider ile iletişimini sürdürmeyi ve ‘yakında tekrar’ görüşmeyi planladığını sözlerine ekledi.Scholz, Putin'le görüşmeye karar vermesinin nedenini açıkladıPutin'i Donald Trump ile olası temasları nedeniyle aramaya karar verdiğini açıklayan Scholz, şunları söyledi:
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almanya, olaf scholz, rusya, vladimir putin, telefon görüşmesi, değerlendirme
almanya, olaf scholz, rusya, vladimir putin, telefon görüşmesi, değerlendirme
Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile görüşmemiz önemliydi
18:07 17.11.2024 (güncellendi: 18:17 17.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Almanya Başbakanı Scholz, Rus lider Putin ile yaptığı görüşmenin önemli ve detaylı olduğunu belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G20 liderler zirvesine katılmak üzere gittiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yaptığı telefon görüşmesinin önemli ve detaylı olduğuna dikkat çeken Scholz, ayrıca Rus lider ile iletişimini sürdürmeyi ve ‘yakında tekrar’ görüşmeyi planladığını sözlerine ekledi.
Scholz, Putin'le görüşmeye karar vermesinin nedenini açıkladı
Putin'i Donald Trump ile olası temasları nedeniyle aramaya karar verdiğini açıklayan Scholz, şunları söyledi:
ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasında yakın gelecekte görüşmenin yapılması, önemli bir Avrupa ülkesinin başbakanının ise görüşme yapmaması bana göre iyi bir fikir olmaz. Muhtemelen Almanya'da bunun iyi bir fikir olduğunu düşünenler vardır fakat ben onlardan biri değilim.