https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/almanya-basbakani-scholz-putin-ile-gorusmemiz-onemliydi-1090496003.html

Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile görüşmemiz önemliydi

Almanya Başbakanı Scholz: Putin ile görüşmemiz önemliydi

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Rus lider Putin ile yaptığı görüşmenin önemli ve detaylı olduğunu belirtti. 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T18:07+0300

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dünya

almanya

olaf scholz

rusya

vladimir putin

telefon görüşmesi

değerlendirme

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G20 liderler zirvesine katılmak üzere gittiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yaptığı telefon görüşmesinin önemli ve detaylı olduğuna dikkat çeken Scholz, ayrıca Rus lider ile iletişimini sürdürmeyi ve ‘yakında tekrar’ görüşmeyi planladığını sözlerine ekledi.Scholz, Putin'le görüşmeye karar vermesinin nedenini açıkladıPutin'i Donald Trump ile olası temasları nedeniyle aramaya karar verdiğini açıklayan Scholz, şunları söyledi:

almanya

rusya

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almanya, olaf scholz, rusya, vladimir putin, telefon görüşmesi, değerlendirme