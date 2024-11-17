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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar kaldırılmalı, tüm dünya bundan zarar görüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar kaldırılmalı, tüm dünya bundan zarar görüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Rusya’ya yönelik yaptırımlardan tüm dünyanın zarar gördüğünü belirterek, bunların kaldırılması yönünde çaba... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T00:51+0300
2024-11-17T00:50+0300
dünya
aleksandr pankin
rusya dışişleri bakanlığı
asya pasifik ekonomik işbirliği (apec)
yaptırım
çağrı
zirve
platform
serbest ticaret
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Pankin, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ortaklarını tek taraflı yaptırımlardan kaçınmaya değil, bunların kaldırılması yönünde çaba sarfetmeleri çağrısı yaptığını söyledi.Gazetecilerin, ‘bazı ülkeler yasadışı yaptırımlar uygularken APEC ve diğer örgütlerin serbest ticareti geliştirmeye çalışmasının bir çelişki olup olmadığı’ sorusuna Pankin “Tabii ki doğrudan bir çelişki. Her yerde engeller varken serbest piyasa ve serbest ticaret sisteminden nasıl bahsedilebilir. Elbette meslektaşlarımıza bu yaklaşımları yeniden gözden geçirme çağrısı yapıyoruz. Kendimizin yaptığı şeyleri biliyorsunuz, bazı önlemlerle bunları aşıyoruz. Ama bunları aşmak başka, kaldırmak ise başka bir şey, çünkü bütün dünya bundan zarar görüyor” şeklinde yanıt verdi.Yaptırımların gıda ve enerji kaynaklarının daha pahalı hale gelmesine yol açtığını belirten Pankin, APEC zirvesini kastederek “Bu odanın dışındakiler bundan zarar görüyor” dedi.Pankin ayrıca, APEC gibi platformların birbirini dinleme ve hassas konular da dahil olmaküzere fikir alışverişinde bulunmaya olanak sağladığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/apec-ulkeleri-dtode-reform-yapilmasi-cagrilarini-yineledi-1090485860.html
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aleksandr pankin, rusya dışişleri bakanlığı, asya pasifik ekonomik işbirliği (apec), yaptırım, çağrı, zirve, platform, serbest ticaret
aleksandr pankin, rusya dışişleri bakanlığı, asya pasifik ekonomik işbirliği (apec), yaptırım, çağrı, zirve, platform, serbest ticaret

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yaptırımlar kaldırılmalı, tüm dünya bundan zarar görüyor

00:51 17.11.2024
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Rusya’ya yönelik yaptırımlardan tüm dünyanın zarar gördüğünü belirterek, bunların kaldırılması yönünde çaba sarfedilmesi gerektiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Pankin, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ortaklarını tek taraflı yaptırımlardan kaçınmaya değil, bunların kaldırılması yönünde çaba sarfetmeleri çağrısı yaptığını söyledi.
Gazetecilerin, ‘bazı ülkeler yasadışı yaptırımlar uygularken APEC ve diğer örgütlerin serbest ticareti geliştirmeye çalışmasının bir çelişki olup olmadığı’ sorusuna Pankin “Tabii ki doğrudan bir çelişki. Her yerde engeller varken serbest piyasa ve serbest ticaret sisteminden nasıl bahsedilebilir. Elbette meslektaşlarımıza bu yaklaşımları yeniden gözden geçirme çağrısı yapıyoruz. Kendimizin yaptığı şeyleri biliyorsunuz, bazı önlemlerle bunları aşıyoruz. Ama bunları aşmak başka, kaldırmak ise başka bir şey, çünkü bütün dünya bundan zarar görüyor” şeklinde yanıt verdi.
Yaptırımların gıda ve enerji kaynaklarının daha pahalı hale gelmesine yol açtığını belirten Pankin, APEC zirvesini kastederek “Bu odanın dışındakiler bundan zarar görüyor” dedi.
Pankin ayrıca, APEC gibi platformların birbirini dinleme ve hassas konular da dahil olmaküzere fikir alışverişinde bulunmaya olanak sağladığını vurguladı.
Peru - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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