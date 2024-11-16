https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/apec-ulkeleri-dtode-reform-yapilmasi-cagrilarini-yineledi-1090485860.html
APEC ülkeleri DTÖ'de reform yapılması çağrılarını yineledi
APEC ülkeleri DTÖ'de reform yapılması çağrılarını yineledi
Sputnik Türkiye
APEC ülkeleri, DTÖ’nün çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla örgütte reform yapılması gerektiğini belirtti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T22:09+0300
2024-11-16T22:09+0300
2024-11-16T22:08+0300
dünya
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
dünya ticaret örgütü (dtö)
peru
lima
zirve
reform
sonuç bildirgesi
müzakere
sübvansiyon
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Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleitirilen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesin'in sonuç bildirisinde, APEC ülkelerinin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla reform yapılması yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.Bildiride, “Serbest, açık, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, kapsayıcı ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamının öneminin farkındayız ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Merkezinde DTÖ'nün yer aldığı kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyor ve DTÖ'nün tüm işlevlerinin iyileştirilmesine yönelik gerekli reformlar üzerinde çalışmaya kararlı olduğumuzu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.APEC ülkelerinin, DTÖ balıkçılık sübvansiyonları anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi ve ek kurallara ilişkin müzakerelerin tamamlanmasına yönelik desteği teyit ettikleri belirtilen bildiride ayrıca, “Ortak açıklamalara ilişkin girişimler de dahil olmak üzere, DTÖ'deki çok taraflı müzakereler ve tartışmaların olumlu rolünü kabul ediyoruz” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-disisleri-bakanligi-endonezya-malezya-ve-tayland-brics-ortak-ulkeleri-oldu-1090457478.html
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asya pasifik işbirliği örgütü (apec), dünya ticaret örgütü (dtö), peru, lima, zirve, reform, sonuç bildirgesi, müzakere, sübvansiyon
asya pasifik işbirliği örgütü (apec), dünya ticaret örgütü (dtö), peru, lima, zirve, reform, sonuç bildirgesi, müzakere, sübvansiyon
APEC ülkeleri DTÖ'de reform yapılması çağrılarını yineledi
APEC ülkeleri, DTÖ’nün çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla örgütte reform yapılması gerektiğini belirtti.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleitirilen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesin'in sonuç bildirisinde, APEC ülkelerinin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla reform yapılması yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildi.
Bildiride, “Serbest, açık, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, kapsayıcı ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamının öneminin farkındayız ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Merkezinde DTÖ'nün yer aldığı kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyor ve DTÖ'nün tüm işlevlerinin iyileştirilmesine yönelik gerekli reformlar üzerinde çalışmaya kararlı olduğumuzu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.
APEC ülkelerinin, DTÖ balıkçılık sübvansiyonları anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi ve ek kurallara ilişkin müzakerelerin tamamlanmasına yönelik desteği teyit ettikleri belirtilen bildiride ayrıca, “Ortak açıklamalara ilişkin girişimler de dahil olmak üzere, DTÖ'deki çok taraflı müzakereler ve tartışmaların olumlu rolünü kabul ediyoruz” denildi.