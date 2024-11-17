https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/peskov-putinin-scholzla-gorusmesi-detayli-ve-acikti-1090492999.html
Peskov: Putin'in Scholz'la görüşmesi detaylı ve açıktı
Peskov: Putin'in Scholz'la görüşmesi detaylı ve açıktı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Almanya Başbakanı Scholz arasındaki telefon görüşmesinin ciddi, ayrıntılı ve oldukça açık geçtiğini belirtti. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T14:22+0300
2024-11-17T14:22+0300
2024-11-17T14:59+0300
dünya
rusya
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dmitriy peskov
vladimir putin
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telefon görüşmesi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesinin ciddi, ayrıntılı ve oldukça açık olduğunu söyledi.Peskov ilgili soru karşısında, "Bildiğim kadarıyla oldukça ciddi, detaylı ve tarafların pozisyonlarının karşılıklı olarak açık bir şekilde ifade edildiği bir görüşmeydi" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Scholz’un Putin’i arama kararının Almanya’daki iç siyasi durumla ilgili olup olmadığı sorusuna ilişkin yanıtında ise ‘tüm unsurların diyaloğu yeniden başlatmak için siyasi iradeyi ortaya çıkaracak şekilde bir araya geldiği’ görüşünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Gereklilik durumunda Putin ile Trump arasında görüşme hızlı bir şekilde organize edilebilir'Peskov, Putin ve ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump arasında bir görüşmenin hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna ise şu anda herhangi bir hazırlığın söz konusu olmadığını, ancak gereklilik halinde böyle bir görüşmenin hızlı bir şekilde organize edilebileceğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, ilgili görüşmenin her iki tarafın da gerekliliğinin bilincinde olması durumunda gerçekleşeceğinin altını çizdi.ABD'de ortaya atılan, Putin ile Trump arasında bir görüşmenin yapıldığına dair iddianın uydurma haber olduğunu ifade eden Peskov, bu tür açıklamalarda bulunan kişilerin hangi amaçların peşinde söylemenin zor olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/lavrov-kremlinin-putin-ve-scholz-arasindaki-gorusmeye-iliskin-degerlendirmesi-gayet-net-1090461466.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, olaf scholz, telefon görüşmesi, değerlendirme
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, olaf scholz, telefon görüşmesi, değerlendirme
Peskov: Putin'in Scholz'la görüşmesi detaylı ve açıktı
14:22 17.11.2024 (güncellendi: 14:59 17.11.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Almanya Başbakanı Scholz arasındaki telefon görüşmesinin ciddi, ayrıntılı ve oldukça açık geçtiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesinin ciddi, ayrıntılı ve oldukça açık olduğunu söyledi.
Peskov ilgili soru karşısında, "Bildiğim kadarıyla oldukça ciddi, detaylı ve tarafların pozisyonlarının karşılıklı olarak açık bir şekilde ifade edildiği bir görüşmeydi" yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, Scholz’un Putin’i arama kararının Almanya’daki iç siyasi durumla ilgili olup olmadığı sorusuna ilişkin yanıtında ise ‘tüm unsurların diyaloğu yeniden başlatmak için siyasi iradeyi ortaya çıkaracak şekilde bir araya geldiği’ görüşünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bundan ancak memnuniyet duyulabilir, kaldı ki Başkan Putin defalarca konuşmaya açık olduğunu ifade etmişti.”
'Gereklilik durumunda Putin ile Trump arasında görüşme hızlı bir şekilde organize edilebilir'
Peskov, Putin ve ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump arasında bir görüşmenin hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna ise şu anda herhangi bir hazırlığın söz konusu olmadığını, ancak gereklilik halinde böyle bir görüşmenin hızlı bir şekilde organize edilebileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, ilgili görüşmenin her iki tarafın da gerekliliğinin bilincinde olması durumunda gerçekleşeceğinin altını çizdi.
ABD'de ortaya atılan, Putin ile Trump arasında bir görüşmenin yapıldığına dair iddianın uydurma haber olduğunu ifade eden Peskov, bu tür açıklamalarda bulunan kişilerin hangi amaçların peşinde söylemenin zor olduğunu sözlerine ekledi.