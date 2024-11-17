https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/peskov-putinin-scholzla-gorusmesi-detayli-ve-acikti-1090492999.html

Peskov: Putin'in Scholz'la görüşmesi detaylı ve açıktı

Peskov: Putin'in Scholz'la görüşmesi detaylı ve açıktı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Almanya Başbakanı Scholz arasındaki telefon görüşmesinin ciddi, ayrıntılı ve oldukça açık geçtiğini belirtti. 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T14:22+0300

2024-11-17T14:22+0300

2024-11-17T14:59+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

olaf scholz

telefon görüşmesi

değerlendirme

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesinin ciddi, ayrıntılı ve oldukça açık olduğunu söyledi.Peskov ilgili soru karşısında, "Bildiğim kadarıyla oldukça ciddi, detaylı ve tarafların pozisyonlarının karşılıklı olarak açık bir şekilde ifade edildiği bir görüşmeydi" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Scholz’un Putin’i arama kararının Almanya’daki iç siyasi durumla ilgili olup olmadığı sorusuna ilişkin yanıtında ise ‘tüm unsurların diyaloğu yeniden başlatmak için siyasi iradeyi ortaya çıkaracak şekilde bir araya geldiği’ görüşünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Gereklilik durumunda Putin ile Trump arasında görüşme hızlı bir şekilde organize edilebilir'Peskov, Putin ve ABD’de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump arasında bir görüşmenin hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna ise şu anda herhangi bir hazırlığın söz konusu olmadığını, ancak gereklilik halinde böyle bir görüşmenin hızlı bir şekilde organize edilebileceğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, ilgili görüşmenin her iki tarafın da gerekliliğinin bilincinde olması durumunda gerçekleşeceğinin altını çizdi.ABD'de ortaya atılan, Putin ile Trump arasında bir görüşmenin yapıldığına dair iddianın uydurma haber olduğunu ifade eden Peskov, bu tür açıklamalarda bulunan kişilerin hangi amaçların peşinde söylemenin zor olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/lavrov-kremlinin-putin-ve-scholz-arasindaki-gorusmeye-iliskin-degerlendirmesi-gayet-net-1090461466.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, olaf scholz, telefon görüşmesi, değerlendirme