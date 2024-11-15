Lavrov: Kremlin’in Putin ve Scholz arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmesi gayet net

“Bunun arkasında ne var bilmiyorum ama muhtemelen Rusya ile Çin’in arasını açmaya yönelik. Kuzey Kore ile ilişkiler konusunda bize herhangi bir talep gelmedi. Pekin ile Kore Yarımadası ve çevresinde Amerikalılar ve müttefikleri tarafından ortaya konan güçlükler konusunda nasıl koordinasyon sağlayabileceğimiz konusunda düzenli olarak istişarelerde bulunuyoruz. Tüm söyleyebileceğim bu. Bu konuda çok olumlu bir diyaloğumuz var.

Şu anda Batılı siyaset bilimi çevrelerinde, Ukrayna ile ilgili konunun kapanmasına yardımcı olmak, Rusya'nın bazı meşru taleplerini karşılamak ve Rusya'nın Çin'e karşı koalisyonda kullanılması gerektiği yönünde tartışmalar var. Basit hesaplar”