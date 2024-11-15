https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/lavrov-kremlinin-putin-ve-scholz-arasindaki-gorusmeye-iliskin-degerlendirmesi-gayet-net-1090461466.html
Lavrov: Kremlin’in Putin ve Scholz arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmesi gayet net
Lavrov: Kremlin’in Putin ve Scholz arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmesi gayet net
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesine ilişkin... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T23:06+0300
2024-11-15T23:06+0300
2024-11-15T23:05+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
kremlin
vladimir putin
olaf scholz
telefon görüşmesi
rusya
almanya
ukrayna
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Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen barış ve güvenlik konulu Sir Bani Yas uluslararası forumuna katılımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.'Putin ve Scholz arasındaki telefon görüşmesi' sorulan Lavrov, “Rus tarafının yaklaşımını sanırım Kremlin zaten açıkladı, bir basın açıklaması var. Eklenecek bir şey yok. Kremlin’in değerlendirmesi gayet net” ifadelerini kullandı.Scholz'un ofisinin Putin'le yapılan görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamasını gördüğünü belirten Lavrov, Rus saldırganlığının kınanması ve Almanya'nın gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağına dair açıklamalar, AB ve NATO ülkelerinin kamuoyu önünde ve her durumda söyledikleri şeyler olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri sürüyorÇin'in Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın işbirliğinden memnun olmadığı yönündeki iddiaların Moskova ile Pekin'in arasını açmaya yönelik olduğunu vurgulayan Lavrov, şu nları kaydetti:Rusya, Ukrayna'ya yönelik çözüm için Trump'ın önerilerini bekleyecekLavrov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna sorununu nasıl çözebileceği konusunda hiçbir fikri olmadığını söyleyerek, şunları ifade etti:Rusya'nın ABD'nin Avrupa'ya füze savunma sistemi konuşlandırmasına ilişkin değerlendirmeleri haklı çıktıABD'nin Polonya'da füze savunma üssü açmasını değerlendiren Lavrov, Rusya'nın ABD füze savunma sistemlerinin Avrupa'da konuşlandırılma amaçlarına ilişkin değerlendirmelerinin tamamen haklı çıktığını, bunun Moskova ile çatışmada avantaj yaratma girişimi olduğunu vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/peskov-scholz-putinle-gorusmede-ukrayna-konusundaki-bilinen-tutumunu-dile-getirdi-1090459716.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kremlin, vladimir putin, olaf scholz, telefon görüşmesi, rusya, almanya, ukrayna, abd, donald trump, çin, kuzey kore, polonya, anti balistik füze anlaşması, birleşik arap emirlikleri (bae)
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kremlin, vladimir putin, olaf scholz, telefon görüşmesi, rusya, almanya, ukrayna, abd, donald trump, çin, kuzey kore, polonya, anti balistik füze anlaşması, birleşik arap emirlikleri (bae)
Lavrov: Kremlin’in Putin ve Scholz arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmesi gayet net
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmesinin gayet açık olduğunu, eklenecek bir şey olmadığını söyledi.
Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen barış ve güvenlik konulu Sir Bani Yas uluslararası forumuna katılımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
'Putin ve Scholz arasındaki telefon görüşmesi' sorulan Lavrov, “Rus tarafının yaklaşımını sanırım Kremlin zaten açıkladı, bir basın açıklaması var. Eklenecek bir şey yok. Kremlin’in değerlendirmesi gayet net” ifadelerini kullandı.
Scholz'un ofisinin Putin'le yapılan görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamasını gördüğünü belirten Lavrov, Rus saldırganlığının kınanması ve Almanya'nın gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağına dair açıklamalar, AB ve NATO ülkelerinin kamuoyu önünde ve her durumda söyledikleri şeyler olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:
‘Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağız’ şeklindeki açıklamaların buna kimin ihtiyacı olduğu sorusu ortaya çıkarıyor. Buna ihtiyacı olan kesinlikle Ukrayna halkı değil.
Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri sürüyor
Çin'in Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın işbirliğinden memnun olmadığı yönündeki iddiaların Moskova ile Pekin'in arasını açmaya yönelik olduğunu vurgulayan Lavrov, şu nları kaydetti:
“Bunun arkasında ne var bilmiyorum ama muhtemelen Rusya ile Çin’in arasını açmaya yönelik. Kuzey Kore ile ilişkiler konusunda bize herhangi bir talep gelmedi. Pekin ile Kore Yarımadası ve çevresinde Amerikalılar ve müttefikleri tarafından ortaya konan güçlükler konusunda nasıl koordinasyon sağlayabileceğimiz konusunda düzenli olarak istişarelerde bulunuyoruz. Tüm söyleyebileceğim bu. Bu konuda çok olumlu bir diyaloğumuz var.
Şu anda Batılı siyaset bilimi çevrelerinde, Ukrayna ile ilgili konunun kapanmasına yardımcı olmak, Rusya'nın bazı meşru taleplerini karşılamak ve Rusya'nın Çin'e karşı koalisyonda kullanılması gerektiği yönünde tartışmalar var. Basit hesaplar”
Rusya, Ukrayna'ya yönelik çözüm için Trump'ın önerilerini bekleyecek
Lavrov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna sorununu nasıl çözebileceği konusunda hiçbir fikri olmadığını söyleyerek, şunları ifade etti:
“Bize bu konu sorulduğunda her seferinde, savaştan değil barıştan yana olduğunu söyleyen bir siyasetçinin her halükarda ilgiyi hak ettiğini vurguluyoruz.
Tam olarak ne önerileceğini bilmiyoruz, tutumumuz Devlet Başkanı Putin tarafından bu yıl 14 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada açıkça formüle edildi.”
Rusya'nın ABD'nin Avrupa'ya füze savunma sistemi konuşlandırmasına ilişkin değerlendirmeleri haklı çıktı
ABD'nin Polonya'da füze savunma üssü açmasını değerlendiren Lavrov, Rusya'nın ABD füze savunma sistemlerinin Avrupa'da konuşlandırılma amaçlarına ilişkin değerlendirmelerinin tamamen haklı çıktığını, bunun Moskova ile çatışmada avantaj yaratma girişimi olduğunu vurguladı:
Amerikalılar Anti-Balistik Füze Anlaşmasından çekildiğinde ve Avrupa ülkelerinde uygun konumlandırma alanları kuracaklarını söylemeleri karşısında, 10-15 yıl öncesine ait değerlendirmelerimiz haklı çıkıyor. Tek amaçlarının kendilerini İran'a ve ayrıca Kuzey Kore'ye karşı korumak olduğunu söylüyorlardı. Onların planlarını analiz ederken, bunun İran'la hiçbir ilgisi olmadığını, bunun Rusya'ya karşı tek taraflı avantajlar yaratma, gerilimi tırmandırma ve Rusya'yı çevrelemeye yönelik bir yol izleme girişimi olduğunu söyledik. Değerlendirmelerimiz tamamen haklı çıkıyor."