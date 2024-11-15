Lavrov: Kremlin’in Putin ve Scholz arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmesi gayet net

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Bülent Kerimoğlu: CHP hiç kimsenin kariyer planlarına alet edilecek bir araç değildir
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ukrayna'ya verilen silahlar, Avrupa iç pazarında yayılabilir. Mafyalaşma ve çeteleşme başlayabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/lavrov-kremlinin-putin-ve-scholz-arasindaki-gorusmeye-iliskin-degerlendirmesi-gayet-net-1090461466.html
Lavrov: Kremlin’in Putin ve Scholz arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmesi gayet net
Lavrov: Kremlin’in Putin ve Scholz arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmesi gayet net
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesine ilişkin... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T23:06+0300
2024-11-15T23:05+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
kremlin
vladimir putin
olaf scholz
telefon görüşmesi
rusya
almanya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087641229_0:0:1153:650_1920x0_80_0_0_09ee4a7391d6281cf0e5b10bba21232a.png
Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen barış ve güvenlik konulu Sir Bani Yas uluslararası forumuna katılımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.'Putin ve Scholz arasındaki telefon görüşmesi' sorulan Lavrov, “Rus tarafının yaklaşımını sanırım Kremlin zaten açıkladı, bir basın açıklaması var. Eklenecek bir şey yok. Kremlin’in değerlendirmesi gayet net” ifadelerini kullandı.Scholz'un ofisinin Putin'le yapılan görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamasını gördüğünü belirten Lavrov, Rus saldırganlığının kınanması ve Almanya'nın gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağına dair açıklamalar, AB ve NATO ülkelerinin kamuoyu önünde ve her durumda söyledikleri şeyler olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri sürüyorÇin'in Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın işbirliğinden memnun olmadığı yönündeki iddiaların Moskova ile Pekin'in arasını açmaya yönelik olduğunu vurgulayan Lavrov, şu nları kaydetti:Rusya, Ukrayna'ya yönelik çözüm için Trump'ın önerilerini bekleyecekLavrov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna sorununu nasıl çözebileceği konusunda hiçbir fikri olmadığını söyleyerek, şunları ifade etti:Rusya'nın ABD'nin Avrupa'ya füze savunma sistemi konuşlandırmasına ilişkin değerlendirmeleri haklı çıktıABD'nin Polonya'da füze savunma üssü açmasını değerlendiren Lavrov, Rusya'nın ABD füze savunma sistemlerinin Avrupa'da konuşlandırılma amaçlarına ilişkin değerlendirmelerinin tamamen haklı çıktığını, bunun Moskova ile çatışmada avantaj yaratma girişimi olduğunu vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/peskov-scholz-putinle-gorusmede-ukrayna-konusundaki-bilinen-tutumunu-dile-getirdi-1090459716.html
rusya
almanya
ukrayna
abd
çin
kuzey kore
polonya
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087641229_78:0:1075:748_1920x0_80_0_0_b3e4c3da74e300444770c024d4dd02af.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kremlin, vladimir putin, olaf scholz, telefon görüşmesi, rusya, almanya, ukrayna, abd, donald trump, çin, kuzey kore, polonya, anti balistik füze anlaşması, birleşik arap emirlikleri (bae)
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kremlin, vladimir putin, olaf scholz, telefon görüşmesi, rusya, almanya, ukrayna, abd, donald trump, çin, kuzey kore, polonya, anti balistik füze anlaşması, birleşik arap emirlikleri (bae)

Lavrov: Kremlin’in Putin ve Scholz arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmesi gayet net

23:06 15.11.2024
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmesinin gayet açık olduğunu, eklenecek bir şey olmadığını söyledi.
Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen barış ve güvenlik konulu Sir Bani Yas uluslararası forumuna katılımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
'Putin ve Scholz arasındaki telefon görüşmesi' sorulan Lavrov, “Rus tarafının yaklaşımını sanırım Kremlin zaten açıkladı, bir basın açıklaması var. Eklenecek bir şey yok. Kremlin’in değerlendirmesi gayet net” ifadelerini kullandı.
Scholz'un ofisinin Putin'le yapılan görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamasını gördüğünü belirten Lavrov, Rus saldırganlığının kınanması ve Almanya'nın gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağına dair açıklamalar, AB ve NATO ülkelerinin kamuoyu önünde ve her durumda söyledikleri şeyler olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:

‘Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağız’ şeklindeki açıklamaların buna kimin ihtiyacı olduğu sorusu ortaya çıkarıyor. Buna ihtiyacı olan kesinlikle Ukrayna halkı değil.

Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri sürüyor

Çin'in Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın işbirliğinden memnun olmadığı yönündeki iddiaların Moskova ile Pekin'in arasını açmaya yönelik olduğunu vurgulayan Lavrov, şu nları kaydetti:

“Bunun arkasında ne var bilmiyorum ama muhtemelen Rusya ile Çin’in arasını açmaya yönelik. Kuzey Kore ile ilişkiler konusunda bize herhangi bir talep gelmedi. Pekin ile Kore Yarımadası ve çevresinde Amerikalılar ve müttefikleri tarafından ortaya konan güçlükler konusunda nasıl koordinasyon sağlayabileceğimiz konusunda düzenli olarak istişarelerde bulunuyoruz. Tüm söyleyebileceğim bu. Bu konuda çok olumlu bir diyaloğumuz var.

Şu anda Batılı siyaset bilimi çevrelerinde, Ukrayna ile ilgili konunun kapanmasına yardımcı olmak, Rusya'nın bazı meşru taleplerini karşılamak ve Rusya'nın Çin'e karşı koalisyonda kullanılması gerektiği yönünde tartışmalar var. Basit hesaplar”

Rusya, Ukrayna'ya yönelik çözüm için Trump'ın önerilerini bekleyecek

Lavrov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna sorununu nasıl çözebileceği konusunda hiçbir fikri olmadığını söyleyerek, şunları ifade etti:

“Bize bu konu sorulduğunda her seferinde, savaştan değil barıştan yana olduğunu söyleyen bir siyasetçinin her halükarda ilgiyi hak ettiğini vurguluyoruz.

Tam olarak ne önerileceğini bilmiyoruz, tutumumuz Devlet Başkanı Putin tarafından bu yıl 14 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada açıkça formüle edildi.”

Rusya'nın ABD'nin Avrupa'ya füze savunma sistemi konuşlandırmasına ilişkin değerlendirmeleri haklı çıktı

ABD'nin Polonya'da füze savunma üssü açmasını değerlendiren Lavrov, Rusya'nın ABD füze savunma sistemlerinin Avrupa'da konuşlandırılma amaçlarına ilişkin değerlendirmelerinin tamamen haklı çıktığını, bunun Moskova ile çatışmada avantaj yaratma girişimi olduğunu vurguladı:

Amerikalılar Anti-Balistik Füze Anlaşmasından çekildiğinde ve Avrupa ülkelerinde uygun konumlandırma alanları kuracaklarını söylemeleri karşısında, 10-15 yıl öncesine ait değerlendirmelerimiz haklı çıkıyor. Tek amaçlarının kendilerini İran'a ve ayrıca Kuzey Kore'ye karşı korumak olduğunu söylüyorlardı. Onların planlarını analiz ederken, bunun İran'la hiçbir ilgisi olmadığını, bunun Rusya'ya karşı tek taraflı avantajlar yaratma, gerilimi tırmandırma ve Rusya'yı çevrelemeye yönelik bir yol izleme girişimi olduğunu söyledik. Değerlendirmelerimiz tamamen haklı çıkıyor."

Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
DÜNYA
Peskov: Scholz, Putin'le görüşmede Ukrayna konusundaki bilinen tutumunu dile getirdi
21:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала