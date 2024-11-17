https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/oksuruk-ve-hapsirik-krizine-girdi-kisti-oldugunu-ogrendi-1090492288.html

Öksürük ve hapşırık krizine girdi: Kisti olduğunu öğrendi

Öksürük ve hapşırık krizine girdi: Kisti olduğunu öğrendi

Sputnik Türkiye

Antalya'da yaptığı seyahat dönüşü öksürme ve hapşırma krizlerine tutulup grip olduğunu düşünen yat kaptanı hastaneye başvurdu, yapılan kontrolde akciğer ve... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T14:02+0300

2024-11-17T14:02+0300

2024-11-17T14:02+0300

yaşam

hastane

hapşırık

akciğer

akciğer

antalya

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Yat kaptanlığı yapan 45 yaşındaki Ömer Can öksürme ve hapşırma krizine girdi. Doktora giden Can'ın akciğer ile kalbi arasında 2 santimlik kisti olduğu öğrenildi. Kist ameliyatla alındı.Hapşırma krizine girdiCan, çıktığı uzun seyahat sonrası omuzunda ağrı hissetti, öksürük ve hapşırma krizleri geçirince grip olduğunu düşündü. Can, nefes almakta güçlük yaşayınca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastane aciline başvurdu. Burada tomografisi çekilen Can'ın, akciğer ile kalbinin arasında bir kist olabileceği belirtildi. Can, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine detaylı araştırma ve inceleme için, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Gerekli tetkikleri yapılan Ömer Can'ın, belirtilen bölgesinde yaklaşık 2 santimlik bir kist olduğu tespit edildi ve hemen ameliyata alındı. Göğüs Cerrahi bölümünde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) yöntemiyle gerçekleşen ameliyat yaklaşık 10 dakika sürdü. Hastanede ilk kez tüpsüz olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası Ömer Can sağlığına kavuştu, 1 gün sonrası ise taburcu edildi.'Öksürürken, hapşırırken nefesim kesiliyordu'Süreci anlatan Ömer Can, şunları söyledi:'Göğüs tüpü takmadan ameliyattan çıktık'Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muharrem Özkaya, hastanın çekilen tomografisinde, akciğerin altında, kalbin yanında perikardiyal kisti bulunduğunu ve VATS yöntemiyle iki delikten girerek kisti aldıklarını anlattı. Normalde bu tarz ameliyatlarda göğüs tüpü kullanıldığını aktaran Özkaya, “Hastanın en büyük sıkıntısı bu tüpten dolayı. Şiddetli ağrıları olur ve taburculuğu uzar. Biz göğüs tüpü takmadan ameliyattan çıktık, operasyon 10 dakika sürdü ve bugün taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/35-gundur-surekli-hapsiran-kadin-taburcu-edildi-1089585775.html

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hastane, hapşırık, akciğer, akciğer, antalya