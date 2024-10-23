https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/35-gundur-surekli-hapsiran-kadin-taburcu-edildi-1089585775.html
35 gündür sürekli hapşıran kadın taburcu edildi
35 gündür sürekli hapşıran kadın taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Batman'da bağışıklık sisteminin nadir şekilde tetiklenmesi ile 35 gündür aralıksız hapşıran kadın Bilkent Şehir Hastanesi'nde Türk doktorların tedavisi ile... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T19:42+0300
2024-10-23T19:42+0300
2024-10-23T19:42+0300
türkiye
hapşırık
hasta
batman
ankara
tedavi
sağlık
tıp
doktor
klinik
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Batman'da 18 Eylül tarihinden beri 35 gündür hapşıran kadın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi.18 Eylül tarihinde 24 yaşındaki Benazir Aydın Batman'da hapşırık krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların kararı ile 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadın burada yapılan ilaç tedavisi ile sağlığına kavuştu. 35 gündür hapşırık nedeniyle beslenme zorluğu çeken Benazir Aydın'ın kilo kaybettiğini ifade eden doktorları hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihap tespit ettiklerini açıkladı. Tedavi hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Osman İnan "Yaptığımız tetkik ve görüntülemeler sonucunda, hastamızda çok nadir görülen, 'otoimmunite' dediğimiz yani hastanın kendi bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum tespit ettik. Bu çerçevede, hem ağızdan bazı ilaç tedavileri hem de anestezi kliniğimizle beraber uyguladığımız sinirin aşırı uyarılmasını ortadan kaldırmaya yönelik tedavilerle tama yakın başarı sağladık. Tedavi sonrası yaklaşık 10 gün kadar da gözlem altında tutuldu hastamız. Genel durumu oldukça iyi, beslenebiliyor, hapşırık şikayetleri neredeyse hiç yok" dedi.'Uluslararası ölçekte bir vaka'Hapşırığı uyaran sinirlerin uyuşturulduğunu belirten doktorlar vakanın dünya tıp tarihinde uluslararası ölçekte bir vaka olacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200320/dukkanda-hapsirik-herkesi-korkuttu-1041647316.html
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batman
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hapşıran kadın, benazir aydın
hapşıran kadın, benazir aydın
35 gündür sürekli hapşıran kadın taburcu edildi
Batman'da bağışıklık sisteminin nadir şekilde tetiklenmesi ile 35 gündür aralıksız hapşıran kadın Bilkent Şehir Hastanesi'nde Türk doktorların tedavisi ile sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Benazir Aydın'ın hapşırık reflekslerini uyaran sinirlerinde iltihap tespit edildiği belirlendi.
Batman'da 18 Eylül tarihinden beri 35 gündür hapşıran kadın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi.
18 Eylül tarihinde 24 yaşındaki Benazir Aydın Batman'da hapşırık krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların kararı ile 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadın burada yapılan ilaç tedavisi ile sağlığına kavuştu. 35 gündür hapşırık nedeniyle beslenme zorluğu çeken Benazir Aydın'ın kilo kaybettiğini ifade eden doktorları hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihap tespit ettiklerini açıkladı. Tedavi hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Osman İnan "Yaptığımız tetkik ve görüntülemeler sonucunda, hastamızda çok nadir görülen, 'otoimmunite' dediğimiz yani hastanın kendi bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum tespit ettik. Bu çerçevede, hem ağızdan bazı ilaç tedavileri hem de anestezi kliniğimizle beraber uyguladığımız sinirin aşırı uyarılmasını ortadan kaldırmaya yönelik tedavilerle tama yakın başarı sağladık. Tedavi sonrası yaklaşık 10 gün kadar da gözlem altında tutuldu hastamız. Genel durumu oldukça iyi, beslenebiliyor, hapşırık şikayetleri neredeyse hiç yok" dedi.
'Uluslararası ölçekte bir vaka'
Hapşırığı uyaran sinirlerin uyuşturulduğunu belirten doktorlar vakanın dünya tıp tarihinde uluslararası ölçekte bir vaka olacağı açıklandı.