https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/eren-dinkci-a-milli-takim-kadrosundan-cikarildi-1090496424.html
Eren Dinkci A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Eren Dinkci A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Eren Dinkci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T18:35+0300
2024-11-17T18:35+0300
2024-11-17T18:35+0300
spor
kadro
kadro dışı
a milli futbol takımı
karadağ
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Eren Dinkci, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda yer almayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan karşılaşmada Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezası sebebiyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarılmıştı.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/uluslar-ligi-macinda-buyuk-hata-ismini-yazmayi-unuttuklari-futbolcuyu-oyuna-sokmaya-calistilar-1090488731.html
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kadro, kadro dışı, a milli futbol takımı, karadağ, abdülkerim bardakcı
kadro, kadro dışı, a milli futbol takımı, karadağ, abdülkerim bardakcı
Eren Dinkci A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Eren Dinkci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Eren Dinkci, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda yer almayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan karşılaşmada Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezası sebebiyle Karadağ maçının kadrosundan çıkarılmıştı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağı'nı kadroya dahil etmişti.