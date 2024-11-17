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Uluslar Ligi maçında büyük hata: İsmini yazmayı unuttukları futbolcuyu oyuna sokmaya çalıştılar
Uluslar Ligi maçında büyük hata: İsmini yazmayı unuttukları futbolcuyu oyuna sokmaya çalıştılar
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan Portekiz - Polonya maçında konuk takımın teknik heyeti skandal bir hataya neden oldu. Polonya Milli Takımı teknik... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T10:20+0300
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz'in Polonya'yı konuk ettiği ve 5-1 galip geldiği maçta skandal bir hataya imza atıldı. Dragao Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Polonya Milli Takımı teknik heyeti, yedekler arasında yer alan Karol Swiderski'yi oyuna sokmak istedi.Kadroda yer almayan futbolcuyu oyuna sokmak istedilerSwiderski saha kenarına gelip oyuna girmeye hazırlanırken, futbolcunun kadro listesinde yer almadığı fark edildi ve son anda sahaya girmesinin önüne geçildi.Polonyalı santrforun adının esame listesine yazılmasının unutulduğu ve bu yüzden oyuna giremediği öğrenildi. 4. hakemle konuşan Polonyalı yetkililer, son dakikada fark ettikleri bu hata nedeniye değişikliği iptal ettiler.Swiderski tribüne gönderildiTribüne gönderilen Swiderski'nin yerine ise 73. dakikada Antalyaspor'un eski golcüsü Adam Buksa oyuna dahil olurken, Kacper Urbanski kenara alındı. Polonya basınında bu durum, "Skandal" ve "Utanç verici" olarak nitelendirildi.Milli Takım Basın Sözcüsü Emil Kopanski ise soyunma odasında futbolcundan özür dilediklerini belirterek "Karol'un insani bir hata nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.Polonya Teknik Direktörü Michal Probierz de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Karol'dan da özür diledim. Bu birisinin yaptığı insani bir hatadır. Bunu anlayabilmeniz gerekir. Herkes hayatta hata yapar." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/a-milli-takim-teknik-direktoru-montella-avantajimiz-var-diyerek-konustu-negatiflige-yer-vermiyoruz-1090486918.html
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polonya, hakem, uefa uluslar ligi, uefa uluslar b ligi, uefa uluslar ligi

Uluslar Ligi maçında büyük hata: İsmini yazmayı unuttukları futbolcuyu oyuna sokmaya çalıştılar

10:20 17.11.2024
© AP Photo / Luca BrunoFas Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcu Eşref Hakimi
Fas Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcu Eşref Hakimi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Luca Bruno
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UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan Portekiz - Polonya maçında konuk takımın teknik heyeti skandal bir hataya neden oldu. Polonya Milli Takımı teknik heyeti, yedekler arasında yer alan Karol Swiderski'yi oyuna sokmak istedi. Hükmen yenilginin önüne son anda geçilse de Polonya maçı 5-1 kaybetmekten kurtulamadı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz'in Polonya'yı konuk ettiği ve 5-1 galip geldiği maçta skandal bir hataya imza atıldı. Dragao Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Polonya Milli Takımı teknik heyeti, yedekler arasında yer alan Karol Swiderski'yi oyuna sokmak istedi.

Kadroda yer almayan futbolcuyu oyuna sokmak istediler

Swiderski saha kenarına gelip oyuna girmeye hazırlanırken, futbolcunun kadro listesinde yer almadığı fark edildi ve son anda sahaya girmesinin önüne geçildi.
Polonyalı santrforun adının esame listesine yazılmasının unutulduğu ve bu yüzden oyuna giremediği öğrenildi. 4. hakemle konuşan Polonyalı yetkililer, son dakikada fark ettikleri bu hata nedeniye değişikliği iptal ettiler.
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Swiderski tribüne gönderildi

Tribüne gönderilen Swiderski'nin yerine ise 73. dakikada Antalyaspor'un eski golcüsü Adam Buksa oyuna dahil olurken, Kacper Urbanski kenara alındı. Polonya basınında bu durum, "Skandal" ve "Utanç verici" olarak nitelendirildi.
Milli Takım Basın Sözcüsü Emil Kopanski ise soyunma odasında futbolcundan özür dilediklerini belirterek "Karol'un insani bir hata nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.
Polonya Teknik Direktörü Michal Probierz de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Karol'dan da özür diledim. Bu birisinin yaptığı insani bir hatadır. Bunu anlayabilmeniz gerekir. Herkes hayatta hata yapar." diye konuştu.
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