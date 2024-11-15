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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7.08 km altında... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T20:47+0300
2024-11-15T20:47+0300
2024-11-15T20:52+0300
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AFAD Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde depremin yaşandığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.AFAD'ın X paylaşımı:
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Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
20:47 15.11.2024 (güncellendi: 20:52 15.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin 7.08 km altında yaşanırken henüz can ve mal kaybı paylaşımı yapılmadı.
AFAD Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde depremin yaşandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Henüz can ve mal kaybı konusunda açıklama yapılmadı.