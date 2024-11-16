https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ekrem-imamoglundan-tegmenler-hakkindaki-ihrac-talebi-kararina-tepki-tum-destegimle-yanlarinda-1090483583.html
Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenler hakkındaki ihraç talebi kararına tepki: 'Tüm desteğimle yanlarında olacağım'
Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenler hakkındaki ihraç talebi kararına tepki: 'Tüm desteğimle yanlarında olacağım'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada, cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteği ile yanında... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T18:45+0300
2024-11-16T18:45+0300
2024-11-16T18:49+0300
politika
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
ihraç
teğmen
yemin töreni
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
yaşar güler
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.İmamoğlu yaptığı açıklamada, ihraç talebi kararının çok üzücü olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları için ihraç talebi ile disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin daha önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu olay için nihai kararın Yüksek Disiplin Kurulu'nda 25 Kasım’da verileceğini açıklamış ve TSK’nın disiplin anlayışının ön planda olduğunu vurgulayarak kamuoyunu sabırlı olmaya davet etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kara-harp-okulunda-mustafa-kemalin-askerleriyiz-diyen-tegmenler-icin-bakan-guler-25-kasimi-sabirla-1090333192.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, ihraç, teğmen, yemin töreni, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yaşar güler, milli savunma bakanlığı (msb)
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, ihraç, teğmen, yemin töreni, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yaşar güler, milli savunma bakanlığı (msb)
Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenler hakkındaki ihraç talebi kararına tepki: 'Tüm desteğimle yanlarında olacağım'
18:45 16.11.2024 (güncellendi: 18:49 16.11.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada, cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteği ile yanında olacağını belirterek genç teğmenler hakkındaki ihraç talebi kararının çok üzücü olduğunu dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.
İmamoğlu yaptığı açıklamada, ihraç talebi kararının çok üzücü olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları için ihraç talebi ile disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin daha önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu olay için nihai kararın Yüksek Disiplin Kurulu'nda 25 Kasım’da verileceğini açıklamış ve TSK’nın disiplin anlayışının ön planda olduğunu vurgulayarak kamuoyunu sabırlı olmaya davet etmişti.