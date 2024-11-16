https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ekrem-imamoglundan-tegmenler-hakkindaki-ihrac-talebi-kararina-tepki-tum-destegimle-yanlarinda-1090483583.html

Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenler hakkındaki ihraç talebi kararına tepki: 'Tüm desteğimle yanlarında olacağım'

Ekrem İmamoğlu'ndan teğmenler hakkındaki ihraç talebi kararına tepki: 'Tüm desteğimle yanlarında olacağım'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yaptığı açıklamada, cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteği ile yanında... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T18:45+0300

2024-11-16T18:45+0300

2024-11-16T18:49+0300

politika

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

ihraç

teğmen

yemin töreni

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

yaşar güler

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kılıçlı yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan teğmenlere ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.İmamoğlu yaptığı açıklamada, ihraç talebi kararının çok üzücü olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları için ihraç talebi ile disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin daha önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu olay için nihai kararın Yüksek Disiplin Kurulu'nda 25 Kasım’da verileceğini açıklamış ve TSK’nın disiplin anlayışının ön planda olduğunu vurgulayarak kamuoyunu sabırlı olmaya davet etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kara-harp-okulunda-mustafa-kemalin-askerleriyiz-diyen-tegmenler-icin-bakan-guler-25-kasimi-sabirla-1090333192.html

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Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, ihraç, teğmen, yemin töreni, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), yaşar güler, milli savunma bakanlığı (msb)