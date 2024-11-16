https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/rus-ordusunun-kontrol-alani-genisliyor-donbassta-2-yerlesim-birimi-daha-alindi-1090473687.html

Rus ordusunun kontrol alanı genişliyor: Donbass'ta 2 yerleşim birimi daha alındı

Rus ordusunun kontrol alanı genişliyor: Donbass'ta 2 yerleşim birimi daha alındı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta 2 yerleşimi alarak kontrol... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T12:55+0300

2024-11-16T12:55+0300

2024-11-16T12:54+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Leninskoye ve Makarovka köylerinde kontrolü ele geçirdi.Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 755 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca 2 tank ve 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 165 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 102 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/abd-ukraynanin-nato-ve-ab-uyeligi-onundeki-engel-yolsuzluk-1090468051.html

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