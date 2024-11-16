https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/rus-ordusunun-kontrol-alani-genisliyor-donbassta-2-yerlesim-birimi-daha-alindi-1090473687.html
Rus ordusunun kontrol alanı genişliyor: Donbass'ta 2 yerleşim birimi daha alındı
Rus ordusunun kontrol alanı genişliyor: Donbass'ta 2 yerleşim birimi daha alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta 2 yerleşimi alarak kontrol... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T12:55+0300
2024-11-16T12:55+0300
2024-11-16T12:54+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Leninskoye ve Makarovka köylerinde kontrolü ele geçirdi.Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 755 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca 2 tank ve 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 165 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 102 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/abd-ukraynanin-nato-ve-ab-uyeligi-onundeki-engel-yolsuzluk-1090468051.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)
Rus ordusunun kontrol alanı genişliyor: Donbass'ta 2 yerleşim birimi daha alındı
Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta 2 yerleşimi alarak kontrol alanını genişletti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Leninskoye ve Makarovka köylerinde kontrolü ele geçirdi.
Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 755 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca 2 tank ve 10 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın 165 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 102 insansız hava aracını engelledi.