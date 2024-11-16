https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/yedigi-cig-kofte-nefes-borusuna-kacti-13-saat-sonra-hayatini-kaybetti-1090473585.html
Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saat sonra hayatını kaybetti
Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saat sonra hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan kişi hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T12:53+0300
2024-11-16T12:53+0300
2024-11-16T12:53+0300
türkiye
çiğ köfte
çiğ köfteci
yoğun bakım
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan bir kişi, hayatını kaybetti. Şakir Demir'in yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı. Yere yığılan Demir, ailesi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.İhbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Demir, 13 saat sonra hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ankarada-yedikleri-baliktan-zehirlenen-cift-hayatini-kaybetti-1090466944.html
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çiğ köfte, çiğ köfteci, yoğun bakım
çiğ köfte, çiğ köfteci, yoğun bakım
Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saat sonra hayatını kaybetti
Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan kişi hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan bir kişi, hayatını kaybetti. Şakir Demir'in yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı. Yere yığılan Demir, ailesi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.
İhbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Demir, 13 saat sonra hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.