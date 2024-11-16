https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/yedigi-cig-kofte-nefes-borusuna-kacti-13-saat-sonra-hayatini-kaybetti-1090473585.html

Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saat sonra hayatını kaybetti

Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saat sonra hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan kişi hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

çiğ köfte

çiğ köfteci

yoğun bakım

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan bir kişi, hayatını kaybetti. Şakir Demir'in yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı. Yere yığılan Demir, ailesi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.İhbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Demir, 13 saat sonra hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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çiğ köfte, çiğ köfteci, yoğun bakım