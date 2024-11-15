https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-yarim-altin-kac-tl-oldu-15-kasim-altin-1090420502.html
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç TL oldu? 15 Kasım altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç TL oldu? 15 Kasım altın fiyatları
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları düşüş trendine devam ederken son 3 yılın en kötü performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altın yatırımcıları haftanın son iş gününde "Canlı... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T09:34+0300
2024-11-15T09:34+0300
2024-11-15T09:34+0300
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Altın fiyatları, son haftada ciddi düşüş kaydederek 3 yılı aşkın sürenin en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altın fiyatları yatay seyrederken faiz indirimi beklentilerinin azalması ve güçlenen doların baskısı altında kalmaya devam ediyor. 15 Kasım altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken "Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu, yarım altın kaç TL" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Ons altın, 2 bin 556 dolar seviyesinde seyrediyor.Gram ve çeyrek altın ne kadar?Saat 09.15 itibarıyla gram altın, 2 bin 830 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 627 TL seviyesinde seyrediyor.Yarım altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?Yarım altın da 9 bin 256 TL seviyesinde seyrediyor. Cumhuriyet altını ise 18 bin 442 liradan işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/islam-memis-cazibesine-kapilmayin-diyerek-altin-ve-konut-icin-kritik-uyarida-bulundu-hangi-yatirim-1090418628.html
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Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç TL oldu? 15 Kasım altın fiyatları
Altın fiyatları düşüş trendine devam ederken son 3 yılın en kötü performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altın yatırımcıları haftanın son iş gününde "Canlı altın" fiyatlarını takip ediliyor. "Gram altın ne kadar oldu, yarım altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?" sorularının yanıtları için gözler altın kurunda.
Altın fiyatları, son haftada ciddi düşüş kaydederek 3 yılı aşkın sürenin en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altın fiyatları yatay seyrederken faiz indirimi beklentilerinin azalması ve güçlenen doların baskısı altında kalmaya devam ediyor. 15 Kasım altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken "Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu, yarım altın kaç TL" sorularının yanıtları sorgulanıyor. Ons altın, 2 bin 556 dolar seviyesinde seyrediyor.
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Saat 09.15 itibarıyla gram altın, 2 bin 830 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 627 TL seviyesinde seyrediyor.
Yarım altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Yarım altın da 9 bin 256 TL seviyesinde seyrediyor. Cumhuriyet altını ise 18 bin 442 liradan işlem görüyor.