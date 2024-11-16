https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tekirdagda-iki-kiz-tabancayla-vurulmus-olarak-bulunmuslardi-nasil-oldugu-ortaya-cikti-1090479858.html

Tekirdağ'da iki kız tabancayla vurulmuş olarak bulunmuşlardı: Nasıl olduğu ortaya çıktı

Tekirdağ'da iki kız tabancayla vurulmuş olarak bulunmuşlardı: Nasıl olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da bir evde tabanca ile vurulmuş halde hayatını kaybeden iki genç kız toprağa verildi. Kızların nasıl hayatlarını kaybettikleri de ortaya çıktı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T16:30+0300

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2024-11-16T16:30+0300

türkiye

tekirdağ

genç kız

ölüm

intihar

şüpheli ölüm

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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde bir evde dün 15 yaşındaki Yağmur E. ve arkadaşı Kübra Y., başlarından vurulmuş halde bulunmuştu. Hayatlarını kaybeden iki genç kız bugün toprağa verilirken genç kızların nasıl hayatlarını yitirdikleri de ortaya çıktı. Savcılık intihar olabileceği değerlendirmesi yaparken, olay sırasında evde başka kimsenin olmadığı tespit edildi. Soruşturma sürdürülüyorOrtaokuldan beri yakın arkadaş oldukları ve lise eğitimlerine devam ettikleri öğrenilen iki genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada elde edilen bilgilerde Yağmur E.'nin hayatında sorunlar yaşadığı, kendisine zarar vermek amacıyla babasının tabancasını kullanmayı öğrendiği ve olay günü arkadaşı Kübra Rabia Y.'yi yardım için çağıracağını söylediği öne sürüldü.İddiaya göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde bulundukları sırada Yağmur E.'nin babasına ait olduğu belirtilen tabancanın ateş edilmesi ile Yağmur E.'nin başına isabet ettiği, büyük şoka giren Kübra Rabia Y.'nin de aynı silahla kendi başına ateş ettiği öne sürüldü. Yağmur E. olay yerinde hayatını kaybederken, Kübra Rabia Y. de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada olayın intihar hadisesi olabileceği ve evde 3. bir şahsın olmadığı ifade edilmişti.Son yolculuklarına uğurlandılarHayatlarını kaybeden iki genç kız bugün aileleri ve arkadaşları tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tekirdagda-2-cocuk-evde-silahla-vurulmus-halde-bulundu-1090450857.html

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tekirdağ, genç kız, ölüm, intihar, şüpheli ölüm