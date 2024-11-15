https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tekirdagda-2-cocuk-evde-silahla-vurulmus-halde-bulundu-1090450857.html
Tekirdağ'da 2 çocuk evde silahla vurulmuş halde bulundu
Tekirdağ'da 2 çocuk evde silahla vurulmuş halde bulundu
Sputnik Türkiye
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Yağmur E'nin hayatını kaybettiği... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T17:25+0300
2024-11-15T17:25+0300
2024-11-15T17:26+0300
türkiye
tekirdağ
çocuk
ev
silah
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Tekirdağ'da 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu bir evde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuklardan biri evde, diğeri ise hastanede hayatını kaybetti. Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadın kuaföründe çalışan Yağmur E.’nin işe gitmemesi üzerine arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası olan baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kattaki komşularından yardım istedi. Komşu, ailenin verdiği yedek anahtar ile eve girdiğinde Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiSağlık ekipleri, Yağmur E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kübra Rabia Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.’nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kızların ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/9-aylik-bebege-cinsel-istismar-tutuklanan-babanin-olu-bulundugu-iddiasina-tekirdag-barosu-1089956132.html
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tekirdağ, çocuk, ev, silah
tekirdağ, çocuk, ev, silah
Tekirdağ'da 2 çocuk evde silahla vurulmuş halde bulundu
17:25 15.11.2024 (güncellendi: 17:26 15.11.2024)
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Yağmur E'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kübra Rabia Y. de kurtarılamadı.
Tekirdağ'da 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu bir evde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuklardan biri evde, diğeri ise hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadın kuaföründe çalışan Yağmur E.’nin işe gitmemesi üzerine arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası olan baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kattaki komşularından yardım istedi.
Komşu, ailenin verdiği yedek anahtar ile eve girdiğinde Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, Yağmur E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kübra Rabia Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.’nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kızların ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.