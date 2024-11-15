https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tekirdagda-2-cocuk-evde-silahla-vurulmus-halde-bulundu-1090450857.html

Tekirdağ'da 2 çocuk evde silahla vurulmuş halde bulundu

Tekirdağ'da 2 çocuk evde silahla vurulmuş halde bulundu

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Yağmur E'nin hayatını kaybettiği... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T17:25+0300

2024-11-15T17:25+0300

2024-11-15T17:26+0300

türkiye

tekirdağ

çocuk

ev

silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090451222_0:1:998:562_1920x0_80_0_0_260fdc489ebb0b043936b1ad80193688.jpg

Tekirdağ'da 15 yaşlarındaki 2 kız çocuğu bir evde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuklardan biri evde, diğeri ise hastanede hayatını kaybetti. Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadın kuaföründe çalışan Yağmur E.’nin işe gitmemesi üzerine arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası olan baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kattaki komşularından yardım istedi. Komşu, ailenin verdiği yedek anahtar ile eve girdiğinde Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiSağlık ekipleri, Yağmur E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kübra Rabia Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.’nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kızların ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/9-aylik-bebege-cinsel-istismar-tutuklanan-babanin-olu-bulundugu-iddiasina-tekirdag-barosu-1089956132.html

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ, çocuk, ev, silah