https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/cristiano-ronaldonun-910uncu-gundem-oldu-1090465716.html
Cristiano Ronaldo'nun 910'uncu golü gündem oldu
Cristiano Ronaldo'nun 910'uncu golü gündem oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz, Polonya'yı 5-1 yenerken Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı 2 gol ile birlikte kariyerindeki... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T08:25+0300
2024-11-16T08:25+0300
2024-11-16T08:31+0300
spor
cristiano ronaldo
gol
portekiz
polonya
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Portekiz'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, kariyerinin 910'uncu golünü attı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz, Polonya'yı 5-1 mağlup etti. Portekiz'in gollerini 59. dakikada Rafael Leao, 72. dakika penaltıdan Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Pedro Neto ve 87. dakikada yeniden Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı 2 gol ile birlikte kariyerindeki 910'uncu golüne ulaşmış oldu.Cristiano Ronaldo'nun golü sosyal medyada gündem olduKariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo'nun röveşatayla attığı gol sosyal medyada gündem oldu. 39 yaşındaki Ronaldo'nun attığı ikinci gol sosyal medya platformlarında kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cristiano-ronaldonun-yeni-adresi-belli-oluyor-ezeli-rakibe-imzayi-atacak-1090118946.html
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cristiano ronaldo, gol, portekiz, polonya
cristiano ronaldo, gol, portekiz, polonya
Cristiano Ronaldo'nun 910'uncu golü gündem oldu
08:25 16.11.2024 (güncellendi: 08:31 16.11.2024)
UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz, Polonya'yı 5-1 yenerken Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı 2 gol ile birlikte kariyerindeki 910. golüne ulaşmış oldu. Ronaldo'nun röveşatası sosyal medyada gündem oldu.
Portekiz'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, kariyerinin 910'uncu golünü attı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz, Polonya'yı 5-1 mağlup etti. Portekiz'in gollerini 59. dakikada Rafael Leao, 72. dakika penaltıdan Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Pedro Neto ve 87. dakikada yeniden Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı 2 gol ile birlikte kariyerindeki 910'uncu golüne ulaşmış oldu.
Cristiano Ronaldo'nun golü sosyal medyada gündem oldu
Kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo'nun röveşatayla attığı gol sosyal medyada gündem oldu. 39 yaşındaki Ronaldo'nun attığı ikinci gol sosyal medya platformlarında kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.