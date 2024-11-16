https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/scholzun-putinle-gorusmeyi-bir-ay-once-biden-starmer-ve-macronla-koordine-ettigi-belirtildi-1090468644.html

Scholz’un Putin’le görüşmeyi bir ay önce Biden, Starmer ve Macron’la koordine ettiği belirtildi

Scholz’un Putin’le görüşmeyi bir ay önce Biden, Starmer ve Macron’la koordine ettiği belirtildi

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, bir ay önce Berlin'de düzenlenen bir toplantıda ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T10:53+0300

2024-11-16T10:53+0300

2024-11-16T11:02+0300

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ukrayna krizi

almanya

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olaf scholz

vladimir putin

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fransa

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Bild gazetesinin haberinde, “Putin ve Scholz arasındaki görüşme, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 18 Ekim'de Berlin'de bulunduğu sırada ortaklarla da koordine edildi. Ayrıca… Vladimir Zelenskiy de bilgilendirildi” ifadesine yer verildi.Telefon görüşmesinin amacının, ABD’deki başkanlık seçimleri ve Rio de Janeiro'da yapılacak G20 Zirvesi bağlamında Putin’in Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olup olmadığını öğrenmek olduğu kaydedildi.Scholz’un görüşme sırasında Almanca konuştuğu aktarılırken Rus liderin tercümana ihtiyaç duymadığına dikkat çekildi. Rusya liderinin Rusça konuşması nedeniyle Alman Şansölye’nin bir tercümanın hizmetinden yararlanmak zorunda kaldığı belirtildi.Kremlin ve Berlin dün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirmişti. Görüşme Alman tarafının inisiyatifiyle yapıldığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/abd-ukraynanin-nato-ve-ab-uyeligi-onundeki-engel-yolsuzluk-1090468051.html

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