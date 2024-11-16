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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/abd-ukraynanin-nato-ve-ab-uyeligi-onundeki-engel-yolsuzluk-1090468051.html
ABD: Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği önündeki engel yolsuzluk
ABD: Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği önündeki engel yolsuzluk
Sputnik Türkiye
Kiev'in ülkedeki yolsuzlukla mücadele etmeye çalıştığı, ancak yolsuzluğun hâlâ “Ukrayna'nın Avrupa kurumlarıyla daha fazla bütünleşmesine yönelik beklentiler”... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T10:25+0300
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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) genel müfettişlik ofislerinin hazırladığı ortak raporda, Ukrayna'daki yolsuzluğun, ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'ne katılımını engelleyen önemli bir faktör olmaya devam ettiği ifade edildi.Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı günden bu yana ABD’nin Ukrayna’ya yardım ve NATO’nun doğu kanadındaki savunmayı güçlendirmeyi ve Avrupa’nı Amerikan varlığını artırmayı amaçlayan Atlantic Resolve operasyonu için 189 milyar 990 milyon dolar ayırdığı bildirilirken söz konusu meblağın 131 milyar 360 milyonluk kısmının askeri amaçlar için harcandığı belirtildi.Ukrayna'daki yolsuzluğun AB ve NATO'ya katılımı “zorlaştırmaya devam ettiğini” kaydedilen raporda, “Yargıçlar, siyasetçiler ve yetkililer hakkında yolsuzluk suçlamaları yöneltilmiş ve Savunma Bakanlığı birçok yolsuzluk skandalının merkezinde yer almıştır” ifadesine yer verildi.Ukraynalı yetkililerin yolsuzlukla mücadele etmek için girişimlerde bulundukları, ancak yolsuzluğun “Ukrayna'nın Avrupa kurumlarıyla daha fazla bütünleşme beklentilerini engellemeye devam ettiği” vurgulandı.Pentagon Genel Müfettişi, 15 Şubat 2024 tarihinde, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımların denetlenmesi sırasında yolsuzluk vakalarının tespit edildiğini bildirmişti. Müfettişin raporuna göre, Şubat 2022'den bu yana 57 yolsuzluk soruşturması başlatılmış, bunlardan sadece 14'ü tamamlanmıştı. Tamamlanan soruşturmalar 7 tutuklama, 13 suç isnadı, 2 mahkumiyet ve 11 görevden uzaklaştırma ile sonuçlanmıştı. Tamamlanmayı bekleyen soruşturmaların ağırlıklı olarak hibe ve ihale dolandırıcılığı, yolsuzluk, zimmete para geçirme ve diğer usulsüzlüklerle ilgili olduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-almanyaya-egitime-gonderilen-ukraynali-askerlerin-firar-ettigini-anlatti-1090433852.html
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abd, ukrayna, yolsuzluk
abd, ukrayna, yolsuzluk

ABD: Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği önündeki engel yolsuzluk

10:25 16.11.2024 (güncellendi: 10:34 16.11.2024)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna yolsuzluk protestosu
Ukrayna yolsuzluk protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Kiev'in ülkedeki yolsuzlukla mücadele etmeye çalıştığı, ancak yolsuzluğun hâlâ “Ukrayna'nın Avrupa kurumlarıyla daha fazla bütünleşmesine yönelik beklentiler” önünde engel olduğu belirtildi.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) genel müfettişlik ofislerinin hazırladığı ortak raporda, Ukrayna'daki yolsuzluğun, ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'ne katılımını engelleyen önemli bir faktör olmaya devam ettiği ifade edildi.
Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı günden bu yana ABD’nin Ukrayna’ya yardım ve NATO’nun doğu kanadındaki savunmayı güçlendirmeyi ve Avrupa’nı Amerikan varlığını artırmayı amaçlayan Atlantic Resolve operasyonu için 189 milyar 990 milyon dolar ayırdığı bildirilirken söz konusu meblağın 131 milyar 360 milyonluk kısmının askeri amaçlar için harcandığı belirtildi.
Ukrayna'daki yolsuzluğun AB ve NATO'ya katılımı “zorlaştırmaya devam ettiğini” kaydedilen raporda, “Yargıçlar, siyasetçiler ve yetkililer hakkında yolsuzluk suçlamaları yöneltilmiş ve Savunma Bakanlığı birçok yolsuzluk skandalının merkezinde yer almıştır” ifadesine yer verildi.
Ukrayna'da yolsuzluk ve hukukun üstünlüğüne ilişkin endişeler, savaş sonrası ekonomik toparlanmanın ve yabancı yatırım çekmenin önünde önemli bir engel olabilir.
Ukraynalı yetkililerin yolsuzlukla mücadele etmek için girişimlerde bulundukları, ancak yolsuzluğun “Ukrayna'nın Avrupa kurumlarıyla daha fazla bütünleşme beklentilerini engellemeye devam ettiği” vurgulandı.
Pentagon Genel Müfettişi, 15 Şubat 2024 tarihinde, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımların denetlenmesi sırasında yolsuzluk vakalarının tespit edildiğini bildirmişti. Müfettişin raporuna göre, Şubat 2022'den bu yana 57 yolsuzluk soruşturması başlatılmış, bunlardan sadece 14'ü tamamlanmıştı. Tamamlanan soruşturmalar 7 tutuklama, 13 suç isnadı, 2 mahkumiyet ve 11 görevden uzaklaştırma ile sonuçlanmıştı. Tamamlanmayı bekleyen soruşturmaların ağırlıklı olarak hibe ve ihale dolandırıcılığı, yolsuzluk, zimmete para geçirme ve diğer usulsüzlüklerle ilgili olduğu belirtilmişti.
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