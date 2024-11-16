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Sahte zeytinyağlarına dikkat: Pamuk ve soya yağıyla karıştırıp renklendirici katmışlar
Sahte zeytinyağlarına dikkat: Pamuk ve soya yağıyla karıştırıp renklendirici katmışlar
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’da yurt dışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten bir şüpheli yakalandı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T09:34+0300
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türkiye
zeytinyağı
sahte zeytinyağı
natürel zeytinyağı
soya
pamuk
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde F.C.Ç. isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş olduğu pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katmak suretiyle sahte zeytinyağı üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsın aracını gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler, 62 adet 5 litrelik tenekelerde toplam 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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zeytinyağı, sahte zeytinyağı, natürel zeytinyağı, soya, pamuk
zeytinyağı, sahte zeytinyağı, natürel zeytinyağı, soya, pamuk

Sahte zeytinyağlarına dikkat: Pamuk ve soya yağıyla karıştırıp renklendirici katmışlar

09:34 16.11.2024
© AAZeytinyağı
Zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AA
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Afyonkarahisar’da yurt dışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten bir şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde F.C.Ç. isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş olduğu pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katmak suretiyle sahte zeytinyağı üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı.
Ardından harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsın aracını gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler, 62 adet 5 litrelik tenekelerde toplam 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.
Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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