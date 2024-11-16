https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/sahte-zeytinyaglarina-dikkat-pamuk-ve-soya-yagiyla-karistirip-renklendirici-katmislar-1090466550.html

Sahte zeytinyağlarına dikkat: Pamuk ve soya yağıyla karıştırıp renklendirici katmışlar

Sahte zeytinyağlarına dikkat: Pamuk ve soya yağıyla karıştırıp renklendirici katmışlar

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar’da yurt dışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten bir şüpheli yakalandı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T09:34+0300

2024-11-16T09:34+0300

2024-11-16T09:34+0300

türkiye

zeytinyağı

sahte zeytinyağı

natürel zeytinyağı

soya

pamuk

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde F.C.Ç. isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş olduğu pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katmak suretiyle sahte zeytinyağı üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsın aracını gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler, 62 adet 5 litrelik tenekelerde toplam 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/uzmani-uyardi-zeytinyagini-koklayin-yeni-bicilmis-cim-ya-da-elma-kokusu-almiyorsaniz-uzak-durun-1090175350.html

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zeytinyağı, sahte zeytinyağı, natürel zeytinyağı, soya, pamuk