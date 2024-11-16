https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/rusyadan-danimarkaya-agit-forumu-baskanligi-sirasindaki-ihlallerden-dolayi-protesto-1090478606.html
Rusya’dan Danimarka'ya AGİT forumu başkanlığı sırasındaki ihlallerden dolayı protesto
Rusya’dan Danimarka'ya AGİT forumu başkanlığı sırasındaki ihlallerden dolayı protesto
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka diplomasisinin Rusya düşmanlığıyla çirkinleştirilen ‘yüzünün’, bu diplomasinin tamamen bozulduğunu gösterdiğini belirtti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T15:11+0300
2024-11-16T15:11+0300
2024-11-16T15:19+0300
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avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu Danimarka Dönem Başkanlığının uzlaşı ilkesini ihlal etmesiyle ilgili protesto bildirildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu, Danimarka Güvenlik İşbirliği Forumu Başkanlığının, AGİT uzlaşı ilkesini ve prosedür kurallarını ağır şekilde ihlal etmesini şiddetle protesto ediyor. Danimarka diplomasisinin Rusofobi tarafından çirkinleştirilen ‘yüzü’, onun tamamen çürüdüğünün kanıtı” ifadesine yer verildi.Bakanlık, “Rusya, mevcut ve gelecek dönem başkanlarını uyarıyor. Moskova, Güvenlik İşbirliği Forumu’nu görev ve usul kurallarına geri döndürmek için mümkün olan her şeyi yapacak ve kürsüsünden gerçekleri söylemeye devam edecek” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/scholzun-putinle-gorusmeyi-bir-ay-once-biden-starmer-ve-macronla-koordine-ettigi-belirtildi-1090468644.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, danimarka, diplomasi, protesto, rusofobi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, danimarka, diplomasi, protesto, rusofobi
Rusya’dan Danimarka'ya AGİT forumu başkanlığı sırasındaki ihlallerden dolayı protesto
15:11 16.11.2024 (güncellendi: 15:19 16.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka diplomasisinin Rusya düşmanlığıyla çirkinleştirilen ‘yüzünün’, bu diplomasinin tamamen bozulduğunu gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu Danimarka Dönem Başkanlığının uzlaşı ilkesini ihlal etmesiyle ilgili protesto bildirildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu, Danimarka Güvenlik İşbirliği Forumu Başkanlığının, AGİT uzlaşı ilkesini ve prosedür kurallarını ağır şekilde ihlal etmesini şiddetle protesto ediyor. Danimarka diplomasisinin Rusofobi tarafından çirkinleştirilen ‘yüzü’, onun tamamen çürüdüğünün kanıtı” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, “Rusya, mevcut ve gelecek dönem başkanlarını uyarıyor. Moskova, Güvenlik İşbirliği Forumu’nu görev ve usul kurallarına geri döndürmek için mümkün olan her şeyi yapacak ve kürsüsünden gerçekleri söylemeye devam edecek” diye kaydetti.