https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-donbassta-5-koy-ele-gecirildi-1090436898.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 5 köy ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 5 köy ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 15 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T14:11+0300
2024-11-15T14:11+0300
2024-11-15T14:14+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
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ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 9-15 Kasım haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 42 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, füze üretim atölyeleri, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, silah, mühimmat ve yakıt depoları, Ukrayna ordusunun askeri eğitim üsleri, Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birimlerinin koordineli eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde 1 yerleşim birimi kontrol altına alındı.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini ele geçirdi.Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 15 bin 570 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, İngiliz Challenger ve Alman Leopard'lar dahil 39 tank ve çok sayıda zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 10 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 24 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 449 insansız hava aracını engelledi.Söz konusu dönem içinde 41 Ukraynalı asker teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-almanyaya-egitime-gonderilen-ukraynali-askerlerin-firar-ettigini-anlatti-1090433852.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, harkov, donetsk halk cumhuriyeti, challenger , leopard, tank, insansız hava aracı (iha), himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, harkov, donetsk halk cumhuriyeti, challenger , leopard, tank, insansız hava aracı (iha), himars
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 5 köy ele geçirildi
14:11 15.11.2024 (güncellendi: 14:14 15.11.2024)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 15 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 9-15 Kasım haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 42 grup saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, füze üretim atölyeleri, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, silah, mühimmat ve yakıt depoları, Ukrayna ordusunun askeri eğitim üsleri, Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birimlerinin koordineli eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde 1 yerleşim birimi kontrol altına alındı.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini ele geçirdi.
Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 15 bin 570 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, İngiliz Challenger ve Alman Leopard'lar dahil 39 tank ve çok sayıda zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 10 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 24 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 449 insansız hava aracını engelledi.
Söz konusu dönem içinde 41 Ukraynalı asker teslim oldu.