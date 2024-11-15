https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-donbassta-5-koy-ele-gecirildi-1090436898.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 5 köy ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 5 köy ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 15 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T14:11+0300

2024-11-15T14:11+0300

2024-11-15T14:14+0300

ukrayna krizi

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rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 9-15 Kasım haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 42 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, füze üretim atölyeleri, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, silah, mühimmat ve yakıt depoları, Ukrayna ordusunun askeri eğitim üsleri, Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Zapad (Batı) Askeri Grubu birimlerinin koordineli eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde 1 yerleşim birimi kontrol altına alındı.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini ele geçirdi.Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 15 bin 570 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, İngiliz Challenger ve Alman Leopard'lar dahil 39 tank ve çok sayıda zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 10 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 24 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 449 insansız hava aracını engelledi.Söz konusu dönem içinde 41 Ukraynalı asker teslim oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-almanyaya-egitime-gonderilen-ukraynali-askerlerin-firar-ettigini-anlatti-1090433852.html

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