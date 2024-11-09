https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-yarin-19-ilcede-elektrik-kesintisi-yasanacak-1090205308.html
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T00:33+0300
2024-11-09T00:33+0300
2024-11-09T00:49+0300
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istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
bedaş
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
elektrik hattı
elektrik faturası
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BEDAŞ İstanbul'da yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.İstanbul'da 9 Kasım Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi Avcılar, Arnavutköy, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinin belirli mahallelerinde yaşanacağı ifade edildi.Elektrikler ne zaman gelecek?BEDAŞ tarafından İstanbul'un ilçelerinde yapılan elektrik bakım onarım çalışmasının tamamlanacağı saat 17.00 olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/elektrik-faturalarinda-sistem-degisiyor-maliyete-uygun-tarife-donemi-1089910831.html
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bedaş ihbar, istanbul elektrik kesintisi, alo bedaş, elektrik ne zaman gelecek, elektrik zammı var mı, elektriğe zam gelecek mi, doğalgaza zam yapılacak mı, doğalgaza zam gelecek mi, bakan bayraktar doğalgaz ve elektrik açıklaması
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
00:33 09.11.2024 (güncellendi: 00:49 09.11.2024)
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı. BEDAŞ planlı bakım çalışması kapsamında yapılacak kesintinin sabah 09.00 ile 17.00 arasında olacağı ifade edildi.
BEDAŞ İstanbul'da yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İstanbul'da 9 Kasım Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi Avcılar, Arnavutköy, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinin belirli mahallelerinde yaşanacağı ifade edildi.
Elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ tarafından İstanbul'un ilçelerinde yapılan elektrik bakım onarım çalışmasının tamamlanacağı saat 17.00 olarak açıklandı.