https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-yarin-19-ilcede-elektrik-kesintisi-yasanacak-1090205308.html

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

bedaş

elektrik

elektrik kesintisi

elektrik santrali

elektrik hattı

elektrik faturası

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BEDAŞ İstanbul'da yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.İstanbul'da 9 Kasım Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi Avcılar, Arnavutköy, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinin belirli mahallelerinde yaşanacağı ifade edildi.Elektrikler ne zaman gelecek?BEDAŞ tarafından İstanbul'un ilçelerinde yapılan elektrik bakım onarım çalışmasının tamamlanacağı saat 17.00 olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/elektrik-faturalarinda-sistem-degisiyor-maliyete-uygun-tarife-donemi-1089910831.html

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