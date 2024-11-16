https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/polonya-disisleri-bakani-sikorski-ukraynaya-iliskin-en-onemli-gorusmeler-varsovada-yapilacak-1090463387.html

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Ukrayna'ya ilişkin en önemli görüşmeler Varşova’da yapılacak

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Ukrayna'ya ilişkin en önemli görüşmeler Varşova’da yapılacak

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna konulu en önemli görüşmenin önümüzdeki hafta Varşova’da yapılacağını açıkladı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T01:26+0300

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dünya

radoslaw sikorski

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vladimir putin

olaf scholz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasındaki telefon görüşmesini gazetecilere değerlendiren Sikorski, Ukrayna krizine ilişkin en önemli görüşmelerin önümüzdeki hafta Varşova’da yapılacağını söyledi.Sikorski, “Ukrayna'daki savaşla ilgili en önemli görüşmeler Varşova'da yapılacak. Önümüzdeki hafta ‘Weimar Üçgeni Artı’ formatında bir toplantı düzenleyeceğim” dedi.Sikorski, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da önümüzdeki hafta Varşova'ya geleceklerini kaydetti.Cuma günü Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi yaptığını, görüşmenin Alman tarafının girişimiyle gerçekleştiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/lavrov-kremlinin-putin-ve-scholz-arasindaki-gorusmeye-iliskin-degerlendirmesi-gayet-net-1090461466.html

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