https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/mhp-genel-baskani-yardimcisi-yildiz-bize-kalirsa-milletvekilligi-dokunulmazliginda-makul-esas-kursu-1090478973.html
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yıldız: Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yıldız: Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Feti Yıldız milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili olarak dokunulmazlığın milletin beklediği sınırlar içine çekilmesi gerektiğini söylerken... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T16:05+0300
2024-11-16T16:05+0300
2024-11-16T16:05+0300
politika
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dokunulmazlık
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Sakarya'da temaslarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği ya da propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını dile getirdi. Yıldız, "Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır” dedi."Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" çerçevesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Sakarya’ya geldi. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sadece seçim için değil ülkeye iç ve dış kaynaklı kötü tutumlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş olduğunu ifade etti.'Yeni kriterler getireceğiz' Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: Dokunulmazlıkta makul esas kürsü dokunulmazlığıdırMilletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği yada propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran Yıldız, “Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceliyi-kabul-etti-1090406358.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dokunulmazlık, feti yıldız
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dokunulmazlık, feti yıldız
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yıldız: Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır
MHP Genel Başkanı Feti Yıldız milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili olarak dokunulmazlığın milletin beklediği sınırlar içine çekilmesi gerektiğini söylerken, milletvekili dokunulmazlığında makul esasın kürsü dokunulmazlığı olduğunu dile getirdi.
Sakarya'da temaslarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği ya da propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını dile getirdi. Yıldız, "Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır” dedi.
"Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" çerçevesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Sakarya’ya geldi. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sadece seçim için değil ülkeye iç ve dış kaynaklı kötü tutumlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş olduğunu ifade etti.
'Yeni kriterler getireceğiz'
Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz Cumhur İttifakı olarak özellikle seçim kanununda önemli değişikler yaptık. 40 yıldır devam eden bir barajı yüzde 7’ye düşürdük. Büyük haksızlıklara sebep olan artık oy uygulamasına son verdik. Her seçimden sonra bir tartışma başlıyor. Örgütler, yasa dışı silahlı terör örgütü özellikle milletvekilliği seçimlerinde kendince kendine hizmet etmiş eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösteriyor bazı yerlerde ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için YSK adaylık karşısında aday olamaz diye herhangi bir direnç gösteremiyor. Bundan faydalanan örgütler, gerek belediyelerde gerek milletvekili seçimlerinde daha sonradan aldıkları cezalar kesin hüküm haline geldiklerinde elbette milletvekili sıfatını ve belediye başkanlığını kaybediyor ve bu seferde kıyameti koparıyorlar. “Efendim gözünüz neredeydi?, Bunu aday yapmasaydınız?” gibi tartışmalar çıkıyor. Bu tartışmaları bitirmek için öncelikle yapacağımız şey; biz bunu MHP olarak teklif edeceğiz ve bu hususlarda yeni kriterler getireceğiz”
Dokunulmazlıkta makul esas kürsü dokunulmazlığıdır
Milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği yada propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran Yıldız, “Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır” diye konuştu.