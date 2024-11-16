MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yıldız: Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
08:17
3 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
08:44
2 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
09:10
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
11:32
3 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
13:19
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/mhp-genel-baskani-yardimcisi-yildiz-bize-kalirsa-milletvekilligi-dokunulmazliginda-makul-esas-kursu-1090478973.html
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yıldız: Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yıldız: Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Feti Yıldız milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili olarak dokunulmazlığın milletin beklediği sınırlar içine çekilmesi gerektiğini söylerken... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T16:05+0300
2024-11-16T16:05+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
dokunulmazlık
feti yıldız
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090478820_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_471eb337099653fde107589f8fd59e9a.jpg
Sakarya'da temaslarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği ya da propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını dile getirdi. Yıldız, "Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır” dedi."Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" çerçevesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Sakarya’ya geldi. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sadece seçim için değil ülkeye iç ve dış kaynaklı kötü tutumlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş olduğunu ifade etti.'Yeni kriterler getireceğiz' Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: Dokunulmazlıkta makul esas kürsü dokunulmazlığıdırMilletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği yada propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran Yıldız, “Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceliyi-kabul-etti-1090406358.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090478820_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_bc850d2bc99e56980c9b2f229188edd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dokunulmazlık, feti yıldız
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), dokunulmazlık, feti yıldız

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Yıldız: Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır

16:05 16.11.2024
MHP
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
Abone ol
MHP Genel Başkanı Feti Yıldız milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili olarak dokunulmazlığın milletin beklediği sınırlar içine çekilmesi gerektiğini söylerken, milletvekili dokunulmazlığında makul esasın kürsü dokunulmazlığı olduğunu dile getirdi.
Sakarya'da temaslarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği ya da propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını dile getirdi. Yıldız, "Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır” dedi.
"Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" çerçevesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Sakarya’ya geldi. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın sadece seçim için değil ülkeye iç ve dış kaynaklı kötü tutumlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş olduğunu ifade etti.

'Yeni kriterler getireceğiz'

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz Cumhur İttifakı olarak özellikle seçim kanununda önemli değişikler yaptık. 40 yıldır devam eden bir barajı yüzde 7’ye düşürdük. Büyük haksızlıklara sebep olan artık oy uygulamasına son verdik. Her seçimden sonra bir tartışma başlıyor. Örgütler, yasa dışı silahlı terör örgütü özellikle milletvekilliği seçimlerinde kendince kendine hizmet etmiş eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösteriyor bazı yerlerde ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için YSK adaylık karşısında aday olamaz diye herhangi bir direnç gösteremiyor. Bundan faydalanan örgütler, gerek belediyelerde gerek milletvekili seçimlerinde daha sonradan aldıkları cezalar kesin hüküm haline geldiklerinde elbette milletvekili sıfatını ve belediye başkanlığını kaybediyor ve bu seferde kıyameti koparıyorlar. “Efendim gözünüz neredeydi?, Bunu aday yapmasaydınız?” gibi tartışmalar çıkıyor. Bu tartışmaları bitirmek için öncelikle yapacağımız şey; biz bunu MHP olarak teklif edeceğiz ve bu hususlarda yeni kriterler getireceğiz”

Dokunulmazlıkta makul esas kürsü dokunulmazlığıdır

Milletvekilliği dokunulmazlığı hususunda terör örgütü üyeliği yada propagandası yapan, bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran Yıldız, “Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
14 Kasım, 18:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала