Türkiye
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İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
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Meteoroloji saat verdi, İstanbul dahil birçok ile uyarı: Kar, sağanak ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji saat verdi, İstanbul dahil birçok ile uyarı: Kar, sağanak ve fırtına etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için 8 kente sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının 4 derece birden azalması beklenirken kar yağışı... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T07:07+0300
2024-11-16T07:18+0300
türkiye
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
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Hava sıcakları ciddi şekilde düşüşe geçti, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 Kasım'da birçok kente uyarı yapıldı. Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken yurdun birçok kesiminde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcakları ise 4 derece birden azalacak.Meteoroloji'nin son tahminine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıKıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği çağrısında bulundu.Sarı kodlu uyarı verilen illerMeteoroloji tarafından Aydın, Giresin, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış beklenen Artvin ve Rize için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Kars, Ağrı, Van, Hakkari'de kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.Pazar günü hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar günü (yarın), İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yine Doğu Anadolu'nun bazı illerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İzmir için sağanak ve Antalya için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.BURSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu
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Meteoroloji saat verdi, İstanbul dahil birçok ile uyarı: Kar, sağanak ve fırtına etkili olacak

07:07 16.11.2024 (güncellendi: 07:18 16.11.2024)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için 8 kente sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının 4 derece birden azalması beklenirken kar yağışı beklenen iller de duyuruldu. Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere neredeyse yurdun tamamında sağanak yağış görülecek. Ayrıca, Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtına etkili olacak.
Hava sıcakları ciddi şekilde düşüşe geçti, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 Kasım'da birçok kente uyarı yapıldı. Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken yurdun birçok kesiminde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcakları ise 4 derece birden azalacak.
Meteoroloji'nin son tahminine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Meteoroloji tarafından Aydın, Giresin, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış beklenen Artvin ve Rize için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Kars, Ağrı, Van, Hakkari'de kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar günü (yarın), İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yine Doğu Anadolu'nun bazı illerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İzmir için sağanak ve Antalya için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu
Elektrik fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
EKONOMİ
Elektrik faturalarında yeni dönem için tarih belli oldu: Bu aboneler artık kullanamayacak
06:30
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