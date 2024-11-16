Meteoroloji saat verdi, İstanbul dahil birçok ile uyarı: Kar, sağanak ve fırtına etkili olacak
07:07 16.11.2024 (güncellendi: 07:18 16.11.2024)
© AAKar yağışı
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için 8 kente sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının 4 derece birden azalması beklenirken kar yağışı beklenen iller de duyuruldu. Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere neredeyse yurdun tamamında sağanak yağış görülecek. Ayrıca, Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtına etkili olacak.
Hava sıcakları ciddi şekilde düşüşe geçti, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 Kasım'da birçok kente uyarı yapıldı. Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken yurdun birçok kesiminde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcakları ise 4 derece birden azalacak.
Meteoroloji'nin son tahminine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği çağrısında bulundu.
Sarı kodlu uyarı verilen iller
Meteoroloji tarafından Aydın, Giresin, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış beklenen Artvin ve Rize için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Kars, Ağrı, Van, Hakkari'de kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.
Pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar günü (yarın), İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yine Doğu Anadolu'nun bazı illerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İzmir için sağanak ve Antalya için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu