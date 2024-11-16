https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-bircok-ile-uyari-kar-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1090464396.html

Meteoroloji saat verdi, İstanbul dahil birçok ile uyarı: Kar, sağanak ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji saat verdi, İstanbul dahil birçok ile uyarı: Kar, sağanak ve fırtına etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için 8 kente sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının 4 derece birden azalması beklenirken kar yağışı... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T07:07+0300

2024-11-16T07:07+0300

2024-11-16T07:18+0300

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar yağışı

kar fırtınası

yağmur

gök gürültülü sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089416509_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6d52230aa5088f4c4048892ecf3c9ddd.jpg

Hava sıcakları ciddi şekilde düşüşe geçti, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 Kasım'da birçok kente uyarı yapıldı. Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken yurdun birçok kesiminde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcakları ise 4 derece birden azalacak.Meteoroloji'nin son tahminine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıKıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği çağrısında bulundu.Sarı kodlu uyarı verilen illerMeteoroloji tarafından Aydın, Giresin, İzmir, Manisa, Muğla, Trabzon ile karla karışık yağış beklenen Artvin ve Rize için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Kars, Ağrı, Van, Hakkari'de kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.Pazar günü hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar günü (yarın), İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yine Doğu Anadolu'nun bazı illerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İzmir için sağanak ve Antalya için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.BURSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-icin-tarih-belli-oldu-bu-aboneler-artik-kullanamayacak-1090464023.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu, istanbul hava durumu, weather, windy, cumartesi günü hava durumu, pazar günü hava durumu, mersin hava durumu, antalya hava durumu, izmir hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava nasıl olacak, 16 kasım hava durumu, hava durumu mersin, aydın hava durumu, hakkari hava durumu, kar hava durumu, van hava durumu, şanlıurfa hava durumu, bayburt hava durumu, kar yağışı, kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak, kar hangi illerde, gök gürültülü sağanak, istanbul sağanak, istanbula kar yağacak mı, soğuk hava, soğuk hava kaç gün, fırtına uyarısı, yağmur var mı, yağmur yağacak mı