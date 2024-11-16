https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/kinik-belediye-baskani-sema-bodur-trafik-kazasi-gecirdi-1090462612.html

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur trafik kazası geçirdi

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur trafik kazası geçirdi

Sputnik Türkiye

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'na katılım için aracıyla yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Sosyal... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

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İzmir Otobanı'nda aracıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'na giden Kınık Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi.Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'na giderken seyir halinde aracıyla trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayımlayan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ''Sevgili hemşehrilerim, Meclis üyemiz ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte Büyükşehir Meclis Toplantısı'na katılmak üzere İzmir Otabanı'nda seyir halindeyken geçirdiğimiz trafik kazası sonrası telefonla arayarak, mesaj yazarak sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor, sağlık durumumuzun iyi olduğunu belirtmek istiyorum'' dedi. Sema Bodur kimdir?1966 yılında İzmir Kınık ilçesinde dünyaya gelen Sema Bodur, İzmir'de memuriyet kariyerine başladı. Antrenörlük ve kulüp yöneticiliği de yapan Sema Bodur 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP Kınık Belediye Başkanı oldu.

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