İzmir'de Fethi Sekin feribotu kaza yaptı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin adlı feribotumuzun 18.15 seferinde, iskele yanaşma manevrasi sırasında kısa süreli teknik arıza yaşanmıştır. Buna rağmen gemi, güvenli şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Bu sırada, gemi içinde emniyet ve güvenlik anonsları yapılmasına rağmen; ayakta bekleyen bir kişi ile asansördeki bir yolcumuz hafif yaralanmıştır. Yaralılar, önlem amaçlı olarak Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Şehir Hastanelerine kaldırılmıştır. Durumları, idaremizce takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.