https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/izmirde-fethi-sekin-feribotu-kaza-yapti-yaralilar-hastaneye-kaldirildi-1090069934.html
İzmir'de Fethi Sekin feribotu kaza yaptı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İzmir'de Fethi Sekin feribotu kaza yaptı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'de arabalı vapur limana yanaşması esnasında iskeleye çarptı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan feribotta ayakta... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T01:05+0300
2024-11-06T01:05+0300
2024-11-06T01:09+0300
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izmir
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İzmir'de Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin isimli arabalı vapur limana çarparak kaza yaptı.İZDENİZ'e bağlı arabalı vapur Üçkuyular-Bostanlı seferi sırasında teknik arıza yaparak limana çarptı. Olayda gemide bulunan iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Geminin ise limana çekildiği açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazada 2 kişinin yaralandığını belirten İZDENİZ'den yapılan X açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/eminonu-mudanya-feribotunda-asilsiz-bomba-ihbari-yolcular-tahliye-edildi-1089594243.html
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izmir feribot seferleri, üçkuyular bostanlı kaza
izmir feribot seferleri, üçkuyular bostanlı kaza
İzmir'de Fethi Sekin feribotu kaza yaptı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı
01:05 06.11.2024 (güncellendi: 01:09 06.11.2024)
İzmir'de arabalı vapur limana yanaşması esnasında iskeleye çarptı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan feribotta ayakta bekleyen kişi ile asansörde bekleyen kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Geminin kısa süreli teknik arıza yaşadığı belirtildi.
İzmir'de Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin isimli arabalı vapur limana çarparak kaza yaptı.
İZDENİZ'e bağlı arabalı vapur Üçkuyular-Bostanlı seferi sırasında teknik arıza yaparak limana çarptı. Olayda gemide bulunan iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Geminin ise limana çekildiği açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazada 2 kişinin yaralandığını belirten İZDENİZ'den yapılan X açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Üçkuyular-Bostanlı seferini yapan Fethi Sekin adlı feribotumuzun 18.15 seferinde, iskele yanaşma manevrasi sırasında kısa süreli teknik arıza yaşanmıştır. Buna rağmen gemi, güvenli şekilde iskeleye yanaştırılmıştır. Bu sırada, gemi içinde emniyet ve güvenlik anonsları yapılmasına rağmen; ayakta bekleyen bir kişi ile asansördeki bir yolcumuz hafif yaralanmıştır. Yaralılar, önlem amaçlı olarak Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Şehir Hastanelerine kaldırılmıştır. Durumları, idaremizce takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.