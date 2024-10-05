https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/senator-kizilderili-adaya-evine-geri-don-dedi-11-bin-yildir-bolgede-yasayan-kabilenin-uyesi-olan-1088851602.html
Senatör, Kızılderili adaya 'evine geri dön' dedi: 11 bin yıldır bölgede yaşayan kabilenin üyesi olan aday şaşırdı
Senatör, Kızılderili adaya 'evine geri dön' dedi: 11 bin yıldır bölgede yaşayan kabilenin üyesi olan aday şaşırdı
Sputnik Türkiye
ABD'nin kuzeybatısında yer alan Idaho eyaletinde gerçekleşen iki partili bir forumda konuşan Idaho Eyalet Senatörü, bir Amerikan Yerlisi aday tarafından... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T12:26+0300
2024-10-05T12:26+0300
2024-10-05T12:26+0300
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Idaho eyaletindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi bölge komitesi üyeleri, eyalet Temsilciler Meclisi ve Senato adayları için bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Dan Foreman katıldığı forumda beyaz tenli olmayan tek adayı hedef aldı.Adaylara sorulan soruları cevaplamaları için iki dakika süre verilen etkinlikte eyalet içindeki 'ırkçılığı ve ayrımcılığı' ele alan yasa tasarısının Idaho'da önemli bir sorun olmadığı hakkında yapılan önceki yorumlara karşı çıkan Nez Perce Kabilesi üyesi olan Kızılderili aday Carter-Goodheart, "birinin kişisel olarak ırkçılık yaşamaması, orada ırkçılık olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.Senatör Foreman'ın, Kızılderili aday konuşurken bir anda ayağa kalkıp, "Liberal (küfür) tavrından bıktım. Neden geldiğin yere geri dönmüyorsun?" diyerek forumdan erken ayrıldığı duyuruldu.'Sadece birkaç kilometre ötede'Nez Perce Kabilesi veya Nimipular diye anılan Kızılderili Kabilesi, Idaho'nun Kendrick ilinin bulunduğu bölge dahil olmak üzere, Pasifik Kuzeybatısındaki Colombia Nehri Platosunda 11 bin 500 yıldan uzun süredir yaşıyor. Forumun yapıldığı salona sadece 16 kilometre uzaklıktaki bölgeden gelen Kızılderili aday, senatörün verdiği ani tepkiden korktuğunu söyledi.Senatör Foreman, sosyal medyadan yaptğı gönderide, 'Demokrat adayların kişisel saldırılarda bulunarak Idaho eyaletini ırkçı bir eyalet olarak ilan ettiğini' paylaştı. Foreman, "Idaho harika bir eyalet, burada sistematik ırkçılık yok" dedi.
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abd, idaho, eyalet, eyalet meclisi, senatör, ırkçı hareket, irkçı, kızılderili, temsilciler meclisi
abd, idaho, eyalet, eyalet meclisi, senatör, ırkçı hareket, irkçı, kızılderili, temsilciler meclisi
Senatör, Kızılderili adaya 'evine geri dön' dedi: 11 bin yıldır bölgede yaşayan kabilenin üyesi olan aday şaşırdı
ABD'nin kuzeybatısında yer alan Idaho eyaletinde gerçekleşen iki partili bir forumda konuşan Idaho Eyalet Senatörü, bir Amerikan Yerlisi aday tarafından sorulan bir soruya 'geldiğin yere geri dön' demesiyle gündem oldu.
Idaho eyaletindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi bölge komitesi üyeleri, eyalet Temsilciler Meclisi ve Senato adayları için bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Dan Foreman katıldığı forumda beyaz tenli olmayan tek adayı hedef aldı.
Adaylara sorulan soruları cevaplamaları için iki dakika süre verilen etkinlikte eyalet içindeki 'ırkçılığı ve ayrımcılığı' ele alan yasa tasarısının Idaho'da önemli bir sorun olmadığı hakkında yapılan önceki yorumlara karşı çıkan Nez Perce Kabilesi üyesi olan Kızılderili aday Carter-Goodheart, "birinin kişisel olarak ırkçılık yaşamaması, orada ırkçılık olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.
Senatör Foreman'ın, Kızılderili aday konuşurken bir anda ayağa kalkıp, "Liberal (küfür) tavrından bıktım. Neden geldiğin yere geri dönmüyorsun?" diyerek forumdan erken ayrıldığı duyuruldu.
'Sadece birkaç kilometre ötede'
Nez Perce Kabilesi veya Nimipular diye anılan Kızılderili Kabilesi, Idaho'nun Kendrick ilinin bulunduğu bölge dahil olmak üzere, Pasifik Kuzeybatısındaki Colombia Nehri Platosunda 11 bin 500 yıldan uzun süredir yaşıyor.
Forumun yapıldığı salona sadece 16 kilometre uzaklıktaki bölgeden gelen Kızılderili aday, senatörün verdiği ani tepkiden korktuğunu söyledi.
Senatör Foreman, sosyal medyadan yaptğı gönderide, 'Demokrat adayların kişisel saldırılarda bulunarak Idaho eyaletini ırkçı bir eyalet olarak ilan ettiğini' paylaştı. Foreman, "Idaho harika bir eyalet, burada sistematik ırkçılık yok" dedi.