https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/senator-kizilderili-adaya-evine-geri-don-dedi-11-bin-yildir-bolgede-yasayan-kabilenin-uyesi-olan-1088851602.html

Senatör, Kızılderili adaya 'evine geri dön' dedi: 11 bin yıldır bölgede yaşayan kabilenin üyesi olan aday şaşırdı

Senatör, Kızılderili adaya 'evine geri dön' dedi: 11 bin yıldır bölgede yaşayan kabilenin üyesi olan aday şaşırdı

Sputnik Türkiye

ABD'nin kuzeybatısında yer alan Idaho eyaletinde gerçekleşen iki partili bir forumda konuşan Idaho Eyalet Senatörü, bir Amerikan Yerlisi aday tarafından... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T12:26+0300

2024-10-05T12:26+0300

2024-10-05T12:26+0300

dünya

abd

idaho

eyalet

eyalet meclisi

senatör

ırkçı hareket

irkçı

kızılderili

temsilciler meclisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850534_0:0:2559:1439_1920x0_80_0_0_8116d072c94b6b265c0ca157218996f3.jpg

Idaho eyaletindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi bölge komitesi üyeleri, eyalet Temsilciler Meclisi ve Senato adayları için bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Dan Foreman katıldığı forumda beyaz tenli olmayan tek adayı hedef aldı.Adaylara sorulan soruları cevaplamaları için iki dakika süre verilen etkinlikte eyalet içindeki 'ırkçılığı ve ayrımcılığı' ele alan yasa tasarısının Idaho'da önemli bir sorun olmadığı hakkında yapılan önceki yorumlara karşı çıkan Nez Perce Kabilesi üyesi olan Kızılderili aday Carter-Goodheart, "birinin kişisel olarak ırkçılık yaşamaması, orada ırkçılık olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.Senatör Foreman'ın, Kızılderili aday konuşurken bir anda ayağa kalkıp, "Liberal (küfür) tavrından bıktım. Neden geldiğin yere geri dönmüyorsun?" diyerek forumdan erken ayrıldığı duyuruldu.'Sadece birkaç kilometre ötede'Nez Perce Kabilesi veya Nimipular diye anılan Kızılderili Kabilesi, Idaho'nun Kendrick ilinin bulunduğu bölge dahil olmak üzere, Pasifik Kuzeybatısındaki Colombia Nehri Platosunda 11 bin 500 yıldan uzun süredir yaşıyor. Forumun yapıldığı salona sadece 16 kilometre uzaklıktaki bölgeden gelen Kızılderili aday, senatörün verdiği ani tepkiden korktuğunu söyledi.Senatör Foreman, sosyal medyadan yaptğı gönderide, 'Demokrat adayların kişisel saldırılarda bulunarak Idaho eyaletini ırkçı bir eyalet olarak ilan ettiğini' paylaştı. Foreman, "Idaho harika bir eyalet, burada sistematik ırkçılık yok" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cinayetle-suclanan-siyahi-imam-savcilarin-masum-olabilecegi-iddialarina-ragmen-idam-edildi-1088416147.html

idaho

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, idaho, eyalet, eyalet meclisi, senatör, ırkçı hareket, irkçı, kızılderili, temsilciler meclisi