Japonya Dışişleri Bakanlığı: Japonya Ukrayna'ya enerji ekipmanları tedarik edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
08:17
3 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
08:44
2 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
09:10
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
11:32
3 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
13:19
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/japonya-disisleri-bakanligi-japonya-ukraynaya-enerji-ekipmanlari-tedarik-edecek-1090484488.html
Japonya Dışişleri Bakanlığı: Japonya Ukrayna'ya enerji ekipmanları tedarik edecek
Japonya Dışişleri Bakanlığı: Japonya Ukrayna'ya enerji ekipmanları tedarik edecek
Sputnik Türkiye
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Ukrayna'ya büyük boyutlu transformatörler ve kojenerasyon türbinleri tedarik edeceğini açıkladı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T20:16+0300
2024-11-16T20:15+0300
dünya
japonya
dışişleri bakanlığı
ukrayna
andrey sibiga
kiev
enerji
ekipman
vladimir zelenskiy
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102174/74/1021747488_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_89e4b5a00896ad9c40b776a780bfdbd4.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya’nın Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiga ile Kiev’de yaptığı görüşmede, Japonya'nın Ukrayna'ya büyük boyutlu transformatörler, elektrik ve termal enerjinin birlikte üretimi için kojenerasyon türbinleri ve enerji dağıtımına yönelik küçük boyutlu jeneratörler tedarik etme sözü verdiği belirtildi.Açıklamada, “Bakanlar güvenlik ve bilgi alışverişi alanında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kalarak, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları temsilcileri arasında üst düzey bir diyalog yürütülmesi konusunda anlaştı. Bakan Ivaya, öz savunma güçleri için ek araç tedarikinin yanı sıra kış dönemi öncesindeki zor durumla bağlantılı olarak enerji sektöründe büyük boyutlu transformatörler, elektrik ve termal enerjinin birlikte üretimi için kojenerasyon türbinleri, enerji dağıtımı için küçük boyutlu jeneratörler sağlama planlarını açıkladı” ifadelerine yer verildi.Tarafların 2025 sonbaharında Japonya'da mayın temizleme konusunda bir konferans düzenleme niyetlerini teyit ettikleri ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko'nun Japonya'yı ziyareti ve yatırım anlaşmalarının gözden geçirilmesine ilişkin görüşmelerin hızlandırılması konusunda da mutabık kaldıkları vurgulandı.Iwaya ve Zelenskiy arasında yapılan görüşmede ise, Japonya’nın Ukrayna'yı destekleme niyetini yinelediği ve tarafların güvenlik alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve etkileşimi güçlendirme konusunda anlaştığı kaydedildi.Iwaya’nın Japonya'nın Ukrayna’ya ilişkin tutumunun değişmediğini teyit ettiği ve göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Ukrayna'ya yaptığını söylediği belirtilerek, Japonya'nın Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın bir an önce tesis edilmesini desteklediğini ve işbirliğini sürdüreceğini vurguladığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zelenskiy-kendi-uretimimiz-olan-dort-tip-fuzeyi-test-ediyoruz-1090482204.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102174/74/1021747488_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4540d11feda1fcbfb09af299303c7b63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
japonya, dışişleri bakanlığı, ukrayna, andrey sibiga, kiev, enerji, ekipman, vladimir zelenskiy, güvenlik, işbirliği, özsavunma, termal, jeneratör
japonya, dışişleri bakanlığı, ukrayna, andrey sibiga, kiev, enerji, ekipman, vladimir zelenskiy, güvenlik, işbirliği, özsavunma, termal, jeneratör

Japonya Dışişleri Bakanlığı: Japonya Ukrayna'ya enerji ekipmanları tedarik edecek

20:16 16.11.2024
© Flickr / inu-photoJaponya bayrağı
Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Flickr / inu-photo
Abone ol
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Ukrayna'ya büyük boyutlu transformatörler ve kojenerasyon türbinleri tedarik edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya’nın Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiga ile Kiev’de yaptığı görüşmede, Japonya'nın Ukrayna'ya büyük boyutlu transformatörler, elektrik ve termal enerjinin birlikte üretimi için kojenerasyon türbinleri ve enerji dağıtımına yönelik küçük boyutlu jeneratörler tedarik etme sözü verdiği belirtildi.
Açıklamada, “Bakanlar güvenlik ve bilgi alışverişi alanında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kalarak, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları temsilcileri arasında üst düzey bir diyalog yürütülmesi konusunda anlaştı. Bakan Ivaya, öz savunma güçleri için ek araç tedarikinin yanı sıra kış dönemi öncesindeki zor durumla bağlantılı olarak enerji sektöründe büyük boyutlu transformatörler, elektrik ve termal enerjinin birlikte üretimi için kojenerasyon türbinleri, enerji dağıtımı için küçük boyutlu jeneratörler sağlama planlarını açıkladı” ifadelerine yer verildi.
Tarafların 2025 sonbaharında Japonya'da mayın temizleme konusunda bir konferans düzenleme niyetlerini teyit ettikleri ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko'nun Japonya'yı ziyareti ve yatırım anlaşmalarının gözden geçirilmesine ilişkin görüşmelerin hızlandırılması konusunda da mutabık kaldıkları vurgulandı.
Iwaya ve Zelenskiy arasında yapılan görüşmede ise, Japonya’nın Ukrayna'yı destekleme niyetini yinelediği ve tarafların güvenlik alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve etkileşimi güçlendirme konusunda anlaştığı kaydedildi.
Iwaya’nın Japonya'nın Ukrayna’ya ilişkin tutumunun değişmediğini teyit ettiği ve göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Ukrayna'ya yaptığını söylediği belirtilerek, Japonya'nın Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın bir an önce tesis edilmesini desteklediğini ve işbirliğini sürdüreceğini vurguladığı kaydedildi.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy: ABD tarafından vaat edilen paranın yarısını alamadık
17:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала