https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/japonya-disisleri-bakanligi-japonya-ukraynaya-enerji-ekipmanlari-tedarik-edecek-1090484488.html

Japonya Dışişleri Bakanlığı: Japonya Ukrayna'ya enerji ekipmanları tedarik edecek

Japonya Dışişleri Bakanlığı: Japonya Ukrayna'ya enerji ekipmanları tedarik edecek

Sputnik Türkiye

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Ukrayna'ya büyük boyutlu transformatörler ve kojenerasyon türbinleri tedarik edeceğini açıkladı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T20:16+0300

2024-11-16T20:16+0300

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dünya

japonya

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ukrayna

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ekipman

vladimir zelenskiy

güvenlik

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya’nın Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiga ile Kiev’de yaptığı görüşmede, Japonya'nın Ukrayna'ya büyük boyutlu transformatörler, elektrik ve termal enerjinin birlikte üretimi için kojenerasyon türbinleri ve enerji dağıtımına yönelik küçük boyutlu jeneratörler tedarik etme sözü verdiği belirtildi.Açıklamada, “Bakanlar güvenlik ve bilgi alışverişi alanında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kalarak, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları temsilcileri arasında üst düzey bir diyalog yürütülmesi konusunda anlaştı. Bakan Ivaya, öz savunma güçleri için ek araç tedarikinin yanı sıra kış dönemi öncesindeki zor durumla bağlantılı olarak enerji sektöründe büyük boyutlu transformatörler, elektrik ve termal enerjinin birlikte üretimi için kojenerasyon türbinleri, enerji dağıtımı için küçük boyutlu jeneratörler sağlama planlarını açıkladı” ifadelerine yer verildi.Tarafların 2025 sonbaharında Japonya'da mayın temizleme konusunda bir konferans düzenleme niyetlerini teyit ettikleri ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko'nun Japonya'yı ziyareti ve yatırım anlaşmalarının gözden geçirilmesine ilişkin görüşmelerin hızlandırılması konusunda da mutabık kaldıkları vurgulandı.Iwaya ve Zelenskiy arasında yapılan görüşmede ise, Japonya’nın Ukrayna'yı destekleme niyetini yinelediği ve tarafların güvenlik alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve etkileşimi güçlendirme konusunda anlaştığı kaydedildi.Iwaya’nın Japonya'nın Ukrayna’ya ilişkin tutumunun değişmediğini teyit ettiği ve göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Ukrayna'ya yaptığını söylediği belirtilerek, Japonya'nın Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın bir an önce tesis edilmesini desteklediğini ve işbirliğini sürdüreceğini vurguladığı kaydedildi.

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japonya, dışişleri bakanlığı, ukrayna, andrey sibiga, kiev, enerji, ekipman, vladimir zelenskiy, güvenlik, işbirliği, özsavunma, termal, jeneratör