https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/izmir-cesmeyi-saganak-vurdu-alacati-pazar-yerini-su-basti-1090472231.html

İzmir Çeşme'yi sağanak vurdu: Alaçatı pazar yerini su bastı

İzmir Çeşme'yi sağanak vurdu: Alaçatı pazar yerini su bastı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Alaçatı pazar yeri ile liman girişini su bastı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T12:29+0300

2024-11-16T12:29+0300

2024-11-16T12:29+0300

türkiye

izmir

çeşme

alaçatı

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Çeşme'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-bircok-ile-uyari-kar-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1090464396.html

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