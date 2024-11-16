https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/izmir-cesmeyi-saganak-vurdu-alacati-pazar-yerini-su-basti-1090472231.html
İzmir Çeşme'yi sağanak vurdu: Alaçatı pazar yerini su bastı
İzmir Çeşme'yi sağanak vurdu: Alaçatı pazar yerini su bastı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Alaçatı pazar yeri ile liman girişini su bastı. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T12:29+0300
2024-11-16T12:29+0300
2024-11-16T12:29+0300
türkiye
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çeşme
alaçatı
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sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Çeşme'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-bircok-ile-uyari-kar-saganak-ve-firtina-etkili-olacak-1090464396.html
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izmir, çeşme, alaçatı, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
izmir, çeşme, alaçatı, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
İzmir Çeşme'yi sağanak vurdu: Alaçatı pazar yerini su bastı
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Alaçatı pazar yeri ile liman girişini su bastı.
Çeşme'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.
Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü.