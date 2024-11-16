https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/italyanin-asiri-turizme-dur-plani-turizme-yonelik-kisitlamalar-yapilacak-1090448444.html
İtalya'nın aşırı turizme 'dur' planı: Turizme yönelik kısıtlamalar yapılacak
İtalya'nın aşırı turizme 'dur' planı: Turizme yönelik kısıtlamalar yapılacak
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Floransa şehrinde, turist yoğunluğundan bunalan sakinleri rahatlatmak için bir dizi önlemler alınıyor. Belediye Başkanı Funaro tarafından hazırlanan... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T10:09+0300
2024-11-16T10:09+0300
2024-11-16T10:11+0300
dünya
avrupa
italya
turizm
turist
yasak
yabancı turist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102710/68/1027106830_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_97af3c11d209d27785d5cd28650ef2bf.jpg
Tarihi İtalyan şehri Floransa, aşırı turizmi azaltmak için önlemler almaya başladı. Şehre ziyaret artışının giderek arttığına dair şikayetler alan yetkililer, kısa süreliğine kiralanan evlerin dışında bulunan anahtar kutularını ve tur rehberlerinin kullandıkları hoparlörleri yasaklıyor.Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi İtalya da uzun zamandır gezginler arasında popülerliğini koruyor. Özellikle pandemi sonrasında artan turist sayısı, evlerinden edilen halkın tepkisine yol açtı. Floransa'nın Belediye Başkanı Sarah Funaro tarafından sunulan aşırı turizmi azaltmak adına hazırlanan 10 maddelik plan yetkililer tarafından onaylandı.Listenin ilk sırasında, evlerini haftalık veya günlük olarak kiraya veren ev sahiplerinin kurduğu, misafirlerin kolay bir şekilde eve girişini sağlamak amacıyla kapının girişine konulan şifreli anahtar kutuları var. Son zamanlarda, yerel halk bu kutuları aşırı turizmi boykot etmek için bu kutulara kırmızı bantlar çekmişti.Ayrıca, turist rehberlerinin kullandığı golf arabaları gibi 'atipik araçlara' da sınırlamalar getirilecek. Mini araçlar, araba trafiğinin kısıtlı olduğu bölgelerde turistleri daha kolay gezdirmek için kullanılıyor. Kararname ayrıca rehberler için amplifikatör ve hoparlör kullanımını da yasaklıyor.2024'ün ilk dokuz ayında 7.8 milyondan fazla kişinin Floransa'yı ziyaret ettiğini söyleyen meclis, bölgeyi hem ziyaretçiler için hem de sakinleri için 'yaşayan ve eşsiz bir şehir' haline getirmeyi amaçladıklarını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/italyada-klima-savaslari-basladi-komsuna-yakalanirsan-ispiyonlanirsin-1086917005.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102710/68/1027106830_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3fc9e5eb264f0ea351307403e7c8c74c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, italya, turizm, turist, yasak, yabancı turist
avrupa, italya, turizm, turist, yasak, yabancı turist
İtalya'nın aşırı turizme 'dur' planı: Turizme yönelik kısıtlamalar yapılacak
10:09 16.11.2024 (güncellendi: 10:11 16.11.2024)
İtalya'nın Floransa şehrinde, turist yoğunluğundan bunalan sakinleri rahatlatmak için bir dizi önlemler alınıyor. Belediye Başkanı Funaro tarafından hazırlanan on maddelik bir önlem planıyla, tarihi merkezin sakinliğini korumak ve şehirdeki turizm altyapısını sürdürülebilir hale getirmek amaçlanıyor.
Tarihi İtalyan şehri Floransa, aşırı turizmi azaltmak için önlemler almaya başladı. Şehre ziyaret artışının giderek arttığına dair şikayetler alan yetkililer, kısa süreliğine kiralanan evlerin dışında bulunan anahtar kutularını ve tur rehberlerinin kullandıkları hoparlörleri yasaklıyor.
Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi İtalya da uzun zamandır gezginler arasında popülerliğini koruyor. Özellikle pandemi sonrasında artan turist sayısı, evlerinden edilen halkın tepkisine yol açtı. Floransa'nın Belediye Başkanı Sarah Funaro tarafından sunulan aşırı turizmi azaltmak adına hazırlanan 10 maddelik plan yetkililer tarafından onaylandı.
Listenin ilk sırasında, evlerini haftalık veya günlük olarak kiraya veren ev sahiplerinin kurduğu, misafirlerin kolay bir şekilde eve girişini sağlamak amacıyla kapının girişine konulan şifreli anahtar kutuları var. Son zamanlarda, yerel halk bu kutuları aşırı turizmi boykot etmek için bu kutulara kırmızı bantlar çekmişti.
Ayrıca, turist rehberlerinin kullandığı golf arabaları gibi 'atipik araçlara' da sınırlamalar getirilecek. Mini araçlar, araba trafiğinin kısıtlı olduğu bölgelerde turistleri daha kolay gezdirmek için kullanılıyor. Kararname ayrıca rehberler için amplifikatör ve hoparlör kullanımını da yasaklıyor.
2024'ün ilk dokuz ayında 7.8 milyondan fazla kişinin Floransa'yı ziyaret ettiğini söyleyen meclis, bölgeyi hem ziyaretçiler için hem de sakinleri için 'yaşayan ve eşsiz bir şehir' haline getirmeyi amaçladıklarını belirtiyor.