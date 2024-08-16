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SON DAKİKA | Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam geldi
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İtalya'da 'klima savaşları' başladı: Komşuna yakalanırsan ispiyonlanırsın
İtalya'da 'klima savaşları' başladı: Komşuna yakalanırsan ispiyonlanırsın
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İtalya'nın gözde liman kentlerinden biri olan Portofino sakinleri arasında 'klima savaşları' başladı Sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek için evlerine... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T11:11+0300
2024-08-16T11:11+0300
yaşam
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İtalyan Rivierası'nda bulunan küçük bir balıkçı kasabası olan Portofino, rengarenk evleriyle ünlü bir kasaba.İtalya'nın en zengin belediyesine sahip olan kasabanın halkı, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte serinlemek için çeşitli yollar aramaya başladı. İlk akla gelen serinleme yöntemi klima olsa da, kasaba alanının milli park statüsüne sahip olması bunu engelliyor. Sakinler, evlerine klima taktırmak istiyorlarsa bunun için özel izin almak zorundalar ve takılan klimanın Portofino'nun göze hitap eden pastel renkli tonlardaki imajını bozmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.Sıcaklıklar artınca evlerine, işletmelerine kaçak klima kuranlar artıyorYılbaşından Mayıs ayına kadar geçen süre zarfında toplamda 22 adet kaçak klima takan ev bulundu. Sıcaklıkların artmasıyla klimanın sesinden ve görüntüsünden rahatsız olan Portofino sakinleri, klimanın takıldığı evin fotoğraflarıyla birlikte polise ihbarda bulunmaya başladı.Anonim olarak gelen bu ihbarları kontrol eden polisler, yasadışı klima ünitelerini kaldırmalarını istedi. Bazı durumlarda klimanın evin rengine boyanması yeterli olurken yetkililer, gelen uyarıları dinlemeyen kişilere 50 bin euroya kadar çıkan ağır para cezaları verileceğini duyurdu.Bazıları, polisin kaçak klima saptamak için evlerin üstünde dronların dolaştığını söylese de Belediye Başkanı bu durumu yalanlıyor. Çoğu klima, evlerin çatısında olsa da çıkardığı seslerden dolayı rahatsız olanlar tarafından ihbar ediliyor.Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava 'kaçak klimaların kaldırılması kasabalarına daha fazla değer katacağını' düşünüyor.Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından Nisan ayında İtalya'nın en zengin belediyesi seçilen Portofino, lüks alışveriş ve yemek mekanları, güzel sahili ve manzarası, lüks yatlarla dolu bir limana sahip olmasıyla dünyaca ünlü kişileri de kendine çekiyor.
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sıcaklık, italya, kasaba, liman, ihbar
sıcaklık, italya, kasaba, liman, ihbar

İtalya'da 'klima savaşları' başladı: Komşuna yakalanırsan ispiyonlanırsın

11:11 16.08.2024
© WOJTEK WYSZKOWSKIİtalya
İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© WOJTEK WYSZKOWSKI
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İtalya'nın gözde liman kentlerinden biri olan Portofino sakinleri arasında 'klima savaşları' başladı Sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek için evlerine klima takmak isteyen halk, yasakla karşı karşıya. Milli park statüsünde olan Portofino'da izinsiz klima takmak yasak ve komşular klima seslerinden rahatsız olunca polise ihbarda bulunuyor.
İtalyan Rivierası'nda bulunan küçük bir balıkçı kasabası olan Portofino, rengarenk evleriyle ünlü bir kasaba.
İtalya'nın en zengin belediyesine sahip olan kasabanın halkı, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte serinlemek için çeşitli yollar aramaya başladı.
İlk akla gelen serinleme yöntemi klima olsa da, kasaba alanının milli park statüsüne sahip olması bunu engelliyor. Sakinler, evlerine klima taktırmak istiyorlarsa bunun için özel izin almak zorundalar ve takılan klimanın Portofino'nun göze hitap eden pastel renkli tonlardaki imajını bozmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

Sıcaklıklar artınca evlerine, işletmelerine kaçak klima kuranlar artıyor

Yılbaşından Mayıs ayına kadar geçen süre zarfında toplamda 22 adet kaçak klima takan ev bulundu. Sıcaklıkların artmasıyla klimanın sesinden ve görüntüsünden rahatsız olan Portofino sakinleri, klimanın takıldığı evin fotoğraflarıyla birlikte polise ihbarda bulunmaya başladı.
Anonim olarak gelen bu ihbarları kontrol eden polisler, yasadışı klima ünitelerini kaldırmalarını istedi. Bazı durumlarda klimanın evin rengine boyanması yeterli olurken yetkililer, gelen uyarıları dinlemeyen kişilere 50 bin euroya kadar çıkan ağır para cezaları verileceğini duyurdu.
Bazıları, polisin kaçak klima saptamak için evlerin üstünde dronların dolaştığını söylese de Belediye Başkanı bu durumu yalanlıyor. Çoğu klima, evlerin çatısında olsa da çıkardığı seslerden dolayı rahatsız olanlar tarafından ihbar ediliyor.
Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava 'kaçak klimaların kaldırılması kasabalarına daha fazla değer katacağını' düşünüyor.
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından Nisan ayında İtalya'nın en zengin belediyesi seçilen Portofino, lüks alışveriş ve yemek mekanları, güzel sahili ve manzarası, lüks yatlarla dolu bir limana sahip olmasıyla dünyaca ünlü kişileri de kendine çekiyor.
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