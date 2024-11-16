https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/israil-cumhurbaskani-herzog-guvenlik-endiseleri-nedeniyle-azerbaycan-ziyaretini-iptal-etti-1090484303.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal etti
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal etti
Sputnik Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, güvenlik endişeleri nedeniyleAzerbaycan'a yapacağı ziyareti iptal etti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T19:31+0300
2024-11-16T19:31+0300
2024-11-16T19:31+0300
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israil
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azerbaycan
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iptal
güvenlik
endişe
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İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen olan BM COP29 İklim Konferansına yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Söz konusu ziyaretin iptaline ilişkin gerekçe olarak ise durum değerlendirmesinin ardından ortaya çıkan 'güvenlik endişeleri' gösterildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/azerbaycan-cumhurbaskani-yardimcisi-haciyev-ab-temcilcisi-borrelli-elestirdi-biz-ve-barbarlar-1090413221.html
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israil, isaac herzog, azerbaycan, ziyaret, iptal, güvenlik, endişe
israil, isaac herzog, azerbaycan, ziyaret, iptal, güvenlik, endişe
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal etti
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, güvenlik endişeleri nedeniyleAzerbaycan'a yapacağı ziyareti iptal etti.
İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen olan BM COP29 İklim Konferansına yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.
Söz konusu ziyaretin iptaline ilişkin gerekçe olarak ise durum değerlendirmesinin ardından ortaya çıkan 'güvenlik endişeleri' gösterildi.