https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/azerbaycan-cumhurbaskani-yardimcisi-haciyev-ab-temcilcisi-borrelli-elestirdi-biz-ve-barbarlar-1090413221.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, AB temcilcisi Borrell'i eleştirdi: 'Biz ve barbarlar' söylemine benziyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, AB temcilcisi Borrell'i eleştirdi: 'Biz ve barbarlar' söylemine benziyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Borell'in 'Avrupa Birliği, bahçe, dünya ve ormanlarla' ilgili sözlerini hatırlatarak Azerbaycan karşıtı açıklamasını... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T23:46+0300

2024-11-14T23:46+0300

2024-11-14T23:46+0300

politika

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bm iklim değişikliği konferansı

avrupa birliği

sömürge

sömürgecilik

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Azerbaycan karşıtı açıklamalarını eleştirerek Borrell'in daha önce "AB bir bahçe, dünyanın geri kalanı ise bir ormandır" şeklindeki sözlerini hatırlattı.Borrell, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i denizaşırı topraklar konusunda Fransa ve Hollanda'ya saldırdığı için eleştirmişti. Aliyev, yaptığı açıklamada bu ülkelerin denizaşırı bölgelerinin 'yeni sömürgecilik ve iklim değişikliği' gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti."Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nin AB üye ülkelerine COP29'a katılmamaları yönünde talimat göndermesi kesinlikle kabul edilemez" diyen Hacıyev, şu cümleleri kaydetti:'Biz ve barbarlar' söylemine benziyorHacıyev ayrıca açıklamasında, Borrell'e hatırlatma yaparak, “Avrupa Birliği'ni bir ‘bahçe’, dünyanın geri kalanını ise bir ‘orman’ olarak tanımlamanız son derece talihsiz bir durum. Bu ifade, sömürge döneminin 'biz ve barbarlar' söylemine benziyor” cümlesinin altını çizdi. Hacıyev, gelişmekte olan Küçük ada devletlerinin AB ülkelerinin denizaşırı bölgeleri kadar iklim değişikliğinden etkilendiğini ancak bu bölgelerin özyönetimden yoksun olmaları nedeniyle endişelerini dile getiremeyeceklerini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılığını desteklediğini belirttiği gibi, Fransa eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i de Azerbaycan'ı Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'daki huzursuzluğa müdahale etmekle suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/azerbaycan-fransanin-guney-kafkasya-politikasi-zararlidir-1085005366.html

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azerbaycan, hikmet hacıyev, josep borrell, bm iklim değişikliği konferansı, avrupa birliği, sömürge, sömürgecilik