https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/azerbaycan-cumhurbaskani-yardimcisi-haciyev-ab-temcilcisi-borrelli-elestirdi-biz-ve-barbarlar-1090413221.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, AB temcilcisi Borrell'i eleştirdi: 'Biz ve barbarlar' söylemine benziyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, AB temcilcisi Borrell'i eleştirdi: 'Biz ve barbarlar' söylemine benziyor
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Borell'in 'Avrupa Birliği, bahçe, dünya ve ormanlarla' ilgili sözlerini hatırlatarak Azerbaycan karşıtı açıklamasını... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T23:46+0300
2024-11-14T23:46+0300
2024-11-14T23:46+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Azerbaycan karşıtı açıklamalarını eleştirerek Borrell'in daha önce "AB bir bahçe, dünyanın geri kalanı ise bir ormandır" şeklindeki sözlerini hatırlattı.Borrell, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i denizaşırı topraklar konusunda Fransa ve Hollanda'ya saldırdığı için eleştirmişti. Aliyev, yaptığı açıklamada bu ülkelerin denizaşırı bölgelerinin 'yeni sömürgecilik ve iklim değişikliği' gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti."Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nin AB üye ülkelerine COP29'a katılmamaları yönünde talimat göndermesi kesinlikle kabul edilemez" diyen Hacıyev, şu cümleleri kaydetti:'Biz ve barbarlar' söylemine benziyorHacıyev ayrıca açıklamasında, Borrell'e hatırlatma yaparak, “Avrupa Birliği'ni bir ‘bahçe’, dünyanın geri kalanını ise bir ‘orman’ olarak tanımlamanız son derece talihsiz bir durum. Bu ifade, sömürge döneminin 'biz ve barbarlar' söylemine benziyor” cümlesinin altını çizdi. Hacıyev, gelişmekte olan Küçük ada devletlerinin AB ülkelerinin denizaşırı bölgeleri kadar iklim değişikliğinden etkilendiğini ancak bu bölgelerin özyönetimden yoksun olmaları nedeniyle endişelerini dile getiremeyeceklerini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılığını desteklediğini belirttiği gibi, Fransa eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i de Azerbaycan'ı Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'daki huzursuzluğa müdahale etmekle suçlamıştı.
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azerbaycan, hikmet hacıyev, josep borrell, bm iklim değişikliği konferansı, avrupa birliği, sömürge, sömürgecilik
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, AB temcilcisi Borrell'i eleştirdi: 'Biz ve barbarlar' söylemine benziyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Borell'in 'Avrupa Birliği, bahçe, dünya ve ormanlarla' ilgili sözlerini hatırlatarak Azerbaycan karşıtı açıklamasını eleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Azerbaycan karşıtı açıklamalarını eleştirerek Borrell'in daha önce "AB bir bahçe, dünyanın geri kalanı ise bir ormandır" şeklindeki sözlerini hatırlattı.
Borrell, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i denizaşırı topraklar konusunda Fransa ve Hollanda'ya saldırdığı için eleştirmişti. Aliyev, yaptığı açıklamada bu ülkelerin denizaşırı bölgelerinin 'yeni sömürgecilik ve iklim değişikliği' gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.
"Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nin AB üye ülkelerine COP29'a katılmamaları yönünde talimat göndermesi kesinlikle kabul edilemez" diyen Hacıyev, şu cümleleri kaydetti:
Dahası, bazı durumlarda AB Dış İlişkiler Servisi diplomatik bağlarını kullanarak diğer AB ülkelerinin COP29'a katılmasını engelledi. Bunu yaparak, İklim konferansı sürecinin güvenilirliğini zayıflatmaya çalıştınız. Ancak tüm bu girişimler başarısız oldu. COP29'a 80'den fazla devlet ve hükümet başkanı katıldı ve 70 binden fazla katılımcı kayıt yaptırdı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sürecinin BM ve barışla ilgili olduğunu hatırlatmak isterim. Tüm bu anlamsız saldırılara rağmen, COP29'un ev sahibi ve dönem başkanı olarak Azerbaycan, taraflarla yapıcı bir şekilde çalışmak, COP'un kapsayıcılığını sağlamak ve küresel iklim değişikliği gündeminde beklenen sonuçları elde etmek için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
'Biz ve barbarlar' söylemine benziyor
Hacıyev ayrıca açıklamasında, Borrell'e hatırlatma yaparak, “Avrupa Birliği'ni bir ‘bahçe’, dünyanın geri kalanını ise bir ‘orman’ olarak tanımlamanız son derece talihsiz bir durum. Bu ifade, sömürge döneminin 'biz ve barbarlar' söylemine benziyor” cümlesinin altını çizdi.
Hacıyev, gelişmekte olan Küçük ada devletlerinin AB ülkelerinin denizaşırı bölgeleri kadar iklim değişikliğinden etkilendiğini ancak bu bölgelerin özyönetimden yoksun olmaları nedeniyle endişelerini dile getiremeyeceklerini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Azerbaycan COP29'da herkesin sesini duyurabileceği bir platform sunmaktadır. Bazı AB ülkelerinin kötü şöhretli sömürge yönetimi ve rezil köle ticareti yaptıkları göz önüne alındığında, bu onlara yeni sömürgeciliği destekleme ve sömürgecilikten kurtulma kavramını reddetme ayrıcalığı vermez.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'nın Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılığını desteklediğini belirttiği gibi, Fransa eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i de Azerbaycan'ı Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'daki huzursuzluğa müdahale etmekle suçlamıştı.