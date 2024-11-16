https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/iranin-rusya-buyukelcisi-celali-moskova-iranda-yeni-bir-demiryolu-yatirimi-yapmak-istiyor-1090485253.html

İran'ın Rusya Büyükelçisi Celali: Moskova, İran'da yeni bir demiryolu yatırımı yapmak istiyor

İran'ın Rusya Büyükelçisi Celali: Moskova, İran'da yeni bir demiryolu yatırımı yapmak istiyor

Sputnik Türkiye

İran'ın Rusya Büyükelçisi Celali, Rusya'nın İran'da Kuzey ve Güney şehirlerini birleştirecek yeni bir demiryolu inşasına yatırım yapma arzusunu duyurdu. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T21:41+0300

2024-11-16T21:41+0300

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İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Rusya, Reşti-Astar Demiryolu dışında, Parsabad'dan Bender Abbas'a kadar olan demiryolu inşasına da yatırım yapmak istiyor ve bu demiryolu Rus standartlarına uygun olacak" ifadelerini kullandı.İran ve Rusya, Mayıs 2023'te İran'da 'Kuzey-Güney' rotasının son gerekli kesimi olan Reşt-Astara Demiryolu'nun tamamlanması için belgeler imzalanmıştı. Projenin toplam maliyetinin 1.6 milyar dolar olduğu bilgisi verilmişti.Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, Petersburg'dan Hindistan Mumbai limanına kadar uzanan 7.2 bin kilometre uzunluğunda çok yönlü bir güzergahtır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/israil-cumhurbaskani-herzog-guvenlik-endiseleri-nedeniyle-azerbaycan-ziyaretini-iptal-etti-1090484303.html

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iran, rusya, kazım celali, büyükelçi, rusya-iran ilişkileri, demiryolu, yatırım