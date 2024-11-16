https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/insaati-34-yildir-bitmeyen-rezidansta-yangin-panigi-1090470511.html

İnşaatı 34 yıldır bitmeyen rezidansta yangın paniği

İnşaatı 34 yıldır bitmeyen rezidansta yangın paniği

Sputnik Türkiye

Sarıyer'de 34 yıldır inşaatı devam eden inşaatın dış cephesinde yangın çıktı. Aynı binada 70 gün önce de yangın çıkmıştı. Kısa sürede söndürülen yangın maddi... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T11:49+0300

2024-11-16T11:49+0300

2024-11-16T11:49+0300

türkiye

sarıyer

yangın

rezidans

yangın söndürme

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Sarıyer Hacıosman’da 34 yıldır kaba inşaatı devam eden rezidansta sabah saatlerinde işçiler çalışırken bir anda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına rezidansın yapımında çalışan işçiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Rezidansta maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Rezidans inşaatın dış cephesinde çıkan yangından yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.70 gün sonra yine yangınDaha önce de bir çok defa yangının çıktığı ve 34 yıldır devam eden rezidans inşaatında en son 6 Eylül 2024 tarihinde yangın çıkmış, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Aynı inşaatta ise 70 gün sonra yeniden yangın çıktı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sarja-takili-elektrikli-bisiklet-bataryasi-bomba-gibi-patladi-19-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1089963400.html

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