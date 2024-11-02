https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sarja-takili-elektrikli-bisiklet-bataryasi-bomba-gibi-patladi-19-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1089963400.html

Şarja takılı elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şarja takılı elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gece elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takan genç, bataryanın patlamasıyla evde çıkan yangında hayatını kaybetti. 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T16:47+0300

2024-11-02T16:47+0300

2024-11-02T16:47+0300

türkiye

elektrikli bisiklet

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akü

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İstanbul Sarıyer'de 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, uyumadan önce bisiklet bataryasını şarja taktı. Şarjda bomba gibi patlayan batarya sonrası evde yangın çıktı. Yangında zehirlenen Odabaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir hafta yaşam mücadelesi verdiOlay, 24 Ekim tarihinde Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Evine geldikten sonra elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takarak uyumaya başladı. Gece saatlerinde şarja takılı olan batarya yüksek bir gürültüyle bomba gibi patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Patlama seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada uykuda olan Mehmet Gökay Odabaş yoğun duman nedeniyle zehirlenerek bayıldı.İtfaiye ekipleri tarafından bulunarak evden çıkarılan Odabaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Odabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Gökay Odabaş'ın memleketi Ordu'da defnedildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/elektrikli-bisikletin-sarj-olan-bataryasi-patladi-evde-yangin-cikti-1086853330.html

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elektrikli bisiklet, yangın, hayatını kaybetti, şarj, şarj aleti, akü