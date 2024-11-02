https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/sarja-takili-elektrikli-bisiklet-bataryasi-bomba-gibi-patladi-19-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1089963400.html
Şarja takılı elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Şarja takılı elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gece elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takan genç, bataryanın patlamasıyla evde çıkan yangında hayatını kaybetti. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T16:47+0300
2024-11-02T16:47+0300
2024-11-02T16:47+0300
türkiye
elektrikli bisiklet
yangın
hayatını kaybetti
şarj
şarj aleti
akü
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İstanbul Sarıyer'de 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, uyumadan önce bisiklet bataryasını şarja taktı. Şarjda bomba gibi patlayan batarya sonrası evde yangın çıktı. Yangında zehirlenen Odabaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir hafta yaşam mücadelesi verdiOlay, 24 Ekim tarihinde Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Evine geldikten sonra elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takarak uyumaya başladı. Gece saatlerinde şarja takılı olan batarya yüksek bir gürültüyle bomba gibi patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Patlama seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada uykuda olan Mehmet Gökay Odabaş yoğun duman nedeniyle zehirlenerek bayıldı.İtfaiye ekipleri tarafından bulunarak evden çıkarılan Odabaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Odabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Gökay Odabaş'ın memleketi Ordu'da defnedildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/elektrikli-bisikletin-sarj-olan-bataryasi-patladi-evde-yangin-cikti-1086853330.html
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elektrikli bisiklet, yangın, hayatını kaybetti, şarj, şarj aleti, akü
elektrikli bisiklet, yangın, hayatını kaybetti, şarj, şarj aleti, akü
Şarja takılı elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'da gece elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takan genç, bataryanın patlamasıyla evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
İstanbul Sarıyer'de 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, uyumadan önce bisiklet bataryasını şarja taktı. Şarjda bomba gibi patlayan batarya sonrası evde yangın çıktı. Yangında zehirlenen Odabaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bir hafta yaşam mücadelesi verdi
Olay, 24 Ekim tarihinde Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Evine geldikten sonra elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takarak uyumaya başladı. Gece saatlerinde şarja takılı olan batarya yüksek bir gürültüyle bomba gibi patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. Patlama seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada uykuda olan Mehmet Gökay Odabaş yoğun duman nedeniyle zehirlenerek bayıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunarak evden çıkarılan Odabaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Odabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Gökay Odabaş'ın memleketi Ordu'da defnedildiği öğrenildi.