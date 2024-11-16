https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hasere-ilaclamasi-sonucu-olen-bebekle-ilgili-sorusturmada-kullanilan-ilac-tarim-ilaci-cikti-1090463215.html
Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı
Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T01:18+0300
2024-11-16T01:18+0300
2024-11-16T01:18+0300
türkiye
izmir
haşere
ilaçlama
tarım ilacı
bebek
bebek ölümü
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İzmir'de bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek ile ilgili tahkikatta gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.Gözaltına alınan kişilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Apartmana yapılan ilaçlamadan etkilenen bir üniversite öğrencisi ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Tarım ilacı kullanılmışİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin apartmanda kullanılmaya uygun olmadığı belirtilirken kullanılan maddelerin tarım ilacı için kullanılması gereken maddeler olduğu açıklandı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetmiş, bebeğin annesi, babası, ve apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi ilaçlamadan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Bebeğin anne ve babası hastaneden taburcu olurken, ilaçlamayı yapan firmadan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi, yardımcısı ve işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izmirde-apartmanda-yapilan-ilaclama-sonrasi-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1090415258.html
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izmir, haşere, ilaçlama, tarım ilacı, bebek, bebek ölümü
izmir, haşere, ilaçlama, tarım ilacı, bebek, bebek ölümü
Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı, ilaçlamadan etkilenen üniversite öğrencisi ise taburcu oldu.
İzmir'de bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek ile ilgili tahkikatta gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Gözaltına alınan kişilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Apartmana yapılan ilaçlamadan etkilenen bir üniversite öğrencisi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin apartmanda kullanılmaya uygun olmadığı belirtilirken kullanılan maddelerin tarım ilacı için kullanılması gereken maddeler olduğu açıklandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İzmir'in Konak ilçesinde bulunan binanın haşerelere karşı ilaçlanması sonrasında binada ikamet etmekte olan 1 yaşındaki Toprak Altay Kınalı'nın 14 Kasım'da hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde AFAD ekiplerince yapılan incelemede binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin meskun mahalde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğu tespit edilmiştir."
İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetmiş, bebeğin annesi, babası, ve apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi ilaçlamadan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.
Bebeğin anne ve babası hastaneden taburcu olurken, ilaçlamayı yapan firmadan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi, yardımcısı ve işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.