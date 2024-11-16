Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
08:17
3 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
08:44
2 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
09:10
8 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
10:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
11:09
9 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
11:31
3 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
11:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
13:16
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hasere-ilaclamasi-sonucu-olen-bebekle-ilgili-sorusturmada-kullanilan-ilac-tarim-ilaci-cikti-1090463215.html
Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı
Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T01:18+0300
2024-11-16T01:18+0300
türkiye
izmir
haşere
ilaçlama
tarım ilacı
bebek
bebek ölümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090463058_0:0:3224:1815_1920x0_80_0_0_b5ba39a4eff23f002f5bbca706aa758a.jpg
İzmir'de bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek ile ilgili tahkikatta gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.Gözaltına alınan kişilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Apartmana yapılan ilaçlamadan etkilenen bir üniversite öğrencisi ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Tarım ilacı kullanılmışİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin apartmanda kullanılmaya uygun olmadığı belirtilirken kullanılan maddelerin tarım ilacı için kullanılması gereken maddeler olduğu açıklandı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetmiş, bebeğin annesi, babası, ve apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi ilaçlamadan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Bebeğin anne ve babası hastaneden taburcu olurken, ilaçlamayı yapan firmadan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi, yardımcısı ve işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izmirde-apartmanda-yapilan-ilaclama-sonrasi-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1090415258.html
türkiye
izmir
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090463058_349:0:2924:1931_1920x0_80_0_0_49771c3374126ef721994a6bda02d8fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, haşere, ilaçlama, tarım ilacı, bebek, bebek ölümü
izmir, haşere, ilaçlama, tarım ilacı, bebek, bebek ölümü

Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı

01:18 16.11.2024
© AA / Mustafa Güngörİzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. ( Mustafa Güngör - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. ( Mustafa Güngör - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AA / Mustafa Güngör
Abone ol
İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı, ilaçlamadan etkilenen üniversite öğrencisi ise taburcu oldu.
İzmir'de bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek ile ilgili tahkikatta gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Gözaltına alınan kişilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Apartmana yapılan ilaçlamadan etkilenen bir üniversite öğrencisi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tarım ilacı kullanılmış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin apartmanda kullanılmaya uygun olmadığı belirtilirken kullanılan maddelerin tarım ilacı için kullanılması gereken maddeler olduğu açıklandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İzmir'in Konak ilçesinde bulunan binanın haşerelere karşı ilaçlanması sonrasında binada ikamet etmekte olan 1 yaşındaki Toprak Altay Kınalı'nın 14 Kasım'da hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde AFAD ekiplerince yapılan incelemede binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin meskun mahalde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğu tespit edilmiştir."

Ne olmuştu?

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetmiş, bebeğin annesi, babası, ve apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi ilaçlamadan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.
Bebeğin anne ve babası hastaneden taburcu olurken, ilaçlamayı yapan firmadan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi, yardımcısı ve işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.
İzmir'in Konak ilçesinde haşere ilaçlaması yapılan binada yaşayan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybett - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
TÜRKİYE
İzmir'de apartmanda yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Dün, 02:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала