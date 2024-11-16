https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hasere-ilaclamasi-sonucu-olen-bebekle-ilgili-sorusturmada-kullanilan-ilac-tarim-ilaci-cikti-1090463215.html

Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı

Haşere ilaçlaması sonucu ölen bebekle ilgili soruşturmada kullanılan ilaç 'tarım ilacı' çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T01:18+0300

2024-11-16T01:18+0300

2024-11-16T01:18+0300

türkiye

izmir

haşere

ilaçlama

tarım ilacı

bebek

bebek ölümü

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İzmir'de bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek ile ilgili tahkikatta gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.Gözaltına alınan kişilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Apartmana yapılan ilaçlamadan etkilenen bir üniversite öğrencisi ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Tarım ilacı kullanılmışİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin apartmanda kullanılmaya uygun olmadığı belirtilirken kullanılan maddelerin tarım ilacı için kullanılması gereken maddeler olduğu açıklandı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?İzmir'in Konak ilçesinde bir eve haşere ilaçlaması yapılmasının ardından 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetmiş, bebeğin annesi, babası, ve apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi ilaçlamadan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Bebeğin anne ve babası hastaneden taburcu olurken, ilaçlamayı yapan firmadan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi, yardımcısı ve işe aracılık eden 1 kişi gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izmirde-apartmanda-yapilan-ilaclama-sonrasi-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1090415258.html

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izmir, haşere, ilaçlama, tarım ilacı, bebek, bebek ölümü