https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/hindistanda-yurek-parcalayan-olay-cocuk-hastanesinde-yangin-cikti-6-bebek-oldu--1084214413.html

Hindistan'da yürek parçalayan olay: Çocuk hastanesinde yangın çıktı, 6 bebek öldü

Hindistan'da yürek parçalayan olay: Çocuk hastanesinde yangın çıktı, 6 bebek öldü

Sputnik Türkiye

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan çocuk hastanesinde çıkan yangında 6 bebek hayatını kaybetti. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T14:26+0300

2024-05-26T14:26+0300

2024-05-26T14:26+0300

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Hindistan’da çocuk hastanesinde yangın çıktı. Başkent Yeni Delhi’de gece saatlerinde alevlerin sardığı hastanede tedavi gören 12 bebekten 6’sı hayatını kaybetti. Ekipler, kurtarılan 6 bebeğin farklı hastanelere sevk edildiğini ve çocuklardan 1’inin solunum cihazına bağlandığını belirtti. Polis, hastanenin sahibinin kaçtığını açıkladı.Delhi itfaiye müdürü Atul Garg, yangının hastanedeki oksijen tüplerinin patlamasıyla hızlı bir şekilde yayıldığını aktardı. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal da “Olayın nedeni araştırılıyor. Bu ihmalden kim sorumluysa cezasız kalmayacak” dedi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise “Delhi'deki bir hastanede meydana gelen yangın trajedisi yürek parçalayıcı” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/papua-yeni-ginedeki-toprak-kaymasinda-aci-tablo-can-kaybinin-670e-ciktigi-tahmin-ediliyor-1084211345.html

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hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, bebek, hastane, yangın, yangın söndürme