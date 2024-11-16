https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hastaneden-taburcu-edildi-bir-gun-sonra-balkondan-duserek-hayatini-kaybetti-1090468175.html
Hastaneden taburcu edildi: Bir gün sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti
Hastaneden taburcu edildi: Bir gün sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi hastaneden taburcu edildiğinin ertesi günü evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T10:49+0300
2024-11-16T10:49+0300
2024-11-16T10:49+0300
türkiye
balkon
hastane
taburcu
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Muhammet Sözal, Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi'nde bulunan oğluna ait ikinci kattaki evin balkonundan düştü.Bir süre sonra Sözal'ı yerde hareketsiz şekilde bulan yakınları, telefonla sağlık ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sözal'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Sözal'ın, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bir gün önce taburcu edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ankarada-yedikleri-baliktan-zehirlenen-cift-hayatini-kaybetti-1090466944.html
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balkon, hastane, taburcu
Hastaneden taburcu edildi: Bir gün sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi hastaneden taburcu edildiğinin ertesi günü evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Muhammet Sözal, Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi'nde bulunan oğluna ait ikinci kattaki evin balkonundan düştü.
Bir süre sonra Sözal'ı yerde hareketsiz şekilde bulan yakınları, telefonla sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sözal'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sözal'ın, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bir gün önce taburcu edildiği öğrenildi.