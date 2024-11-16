https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/hastaneden-taburcu-edildi-bir-gun-sonra-balkondan-duserek-hayatini-kaybetti-1090468175.html

Hastaneden taburcu edildi: Bir gün sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti

Hastaneden taburcu edildi: Bir gün sonra balkondan düşerek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi hastaneden taburcu edildiğinin ertesi günü evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T10:49+0300

2024-11-16T10:49+0300

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türkiye

balkon

hastane

taburcu

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Muhammet Sözal, Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi'nde bulunan oğluna ait ikinci kattaki evin balkonundan düştü.Bir süre sonra Sözal'ı yerde hareketsiz şekilde bulan yakınları, telefonla sağlık ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sözal'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Sözal'ın, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bir gün önce taburcu edildiği öğrenildi.

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balkon, hastane, taburcu