https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izmirde-apartmanda-yapilan-ilaclama-sonrasi-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1090415258.html
İzmir'de apartmanda yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanda yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki erkek bebek kurtarılamadı. Bebeğin annesi ve babası hastaneden gördüğü... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T02:32+0300
2024-11-15T02:32+0300
2024-11-15T03:13+0300
türkiye
izmir
bebek
ilaçlama
haşere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090415101_0:465:2730:2001_1920x0_80_0_0_7d5ed74568b4a9bcb1aaa2f26622a4b4.jpg
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 12 Kasım'da yapılan haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.İlaçlamadan 2 gün sonra 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı bina sakinlerinin etkilendiğine dair 112'ye ihbarlar geldi.İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamaya göre ilaçlanan bina ile yanındaki apartman tahliye edildi, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunuldu. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmaları yapıldı.Konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html
türkiye
izmir
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0f/1090415101_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3f66c6a369b08c9e52d4857caf105af4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir, bebek, ilaçlama, haşere
izmir, bebek, ilaçlama, haşere
İzmir'de apartmanda yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
02:32 15.11.2024 (güncellendi: 03:13 15.11.2024)
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki erkek bebek kurtarılamadı. Bebeğin annesi ve babası hastaneden gördüğü tedavi sonrası taburcu edilirken, bir apartman sakininin tedavisi sürdüğü açıklandı.
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 12 Kasım'da yapılan haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
İlaçlamadan 2 gün sonra 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı bina sakinlerinin etkilendiğine dair 112'ye ihbarlar geldi.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U'nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alınmıştır."
Açıklamaya göre ilaçlanan bina ile yanındaki apartman tahliye edildi, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunuldu.
AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmaları yapıldı.
Konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.