https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izmirde-apartmanda-yapilan-ilaclama-sonrasi-1-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1090415258.html

İzmir'de apartmanda yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İzmir'de apartmanda yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmana yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki erkek bebek kurtarılamadı. Bebeğin annesi ve babası hastaneden gördüğü... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T02:32+0300

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türkiye

izmir

bebek

ilaçlama

haşere

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İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 12 Kasım'da yapılan haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.İlaçlamadan 2 gün sonra 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı bina sakinlerinin etkilendiğine dair 112'ye ihbarlar geldi.İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamaya göre ilaçlanan bina ile yanındaki apartman tahliye edildi, burada yaşayanlara geçici barınma imkanı sunuldu. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmaları yapıldı.Konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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