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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/fransiz-siyasetci-philippot-zelenskiyin-trumpa-yonelik-nukleer-tehdidi-akildisi--1090486041.html
Fransız siyasetçi Philippot: Zelenskiy'in Trump'a yönelik nükleer tehdidi akıldışı
Fransız siyasetçi Philippot: Zelenskiy'in Trump'a yönelik nükleer tehdidi akıldışı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Zelenskiy'in Trump'a yönelik nükleer tehditlerini akıldışı olarak nitelendirdi. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T22:48+0300
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florian philippot
vladimir zelenskiy
ukrayna
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the times
rusya
vladimir putin
olaf scholz
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Fransa'nın Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in nükleer silah geliştirmek için çılgınca planlar ortaya koyduğunu ve sinirlerine hakim olamadığını vurguladı. Philippot açıklamasında, "Kiev'e ait bir raporda Trump'ın Ukrayna'ya mali yardımı kısıtladığı takdirde, birkaç ay içinde Rusya'ya karşı bir nükleer bomba geliştirilmesini öneriyor. Zelenskiy çılgınlık sürecine giriyor" şeklinde yazdı.Philippot açıklamasında, Zelenskiy'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sinirlerine hakim olamadığını da dile getirdi.Daha önce Times, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir raporda, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın aylar içinde nükleer bomba geliştirebileceğinin belirtildiğini aktarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını ancak Ukrayna'nın bunu yapıp yapamayacağının henüz belli olmadığını söylemişti ve ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tür silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de bir başka provokasyon olarak nitelendirmişti. Putin daha önce de Kiev'in kitlesel imha silahları üretme yönünde atacağı herhangi bir adımın uygun bir tepkiyle karşılanacağını ve Rusya'nın hiçbir koşulda Ukrayna'da bu tür silahların üretilmesine izin vermeyeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zaharova-almanyada-bircok-sehir-hitlerin-fahri-vatandaslik-statusunu-kaldirmadi-1090485001.html
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fransa, florian philippot, vladimir zelenskiy, ukrayna, nükleer, the times, rusya, vladimir putin, olaf scholz, almanya, ukrayna savunma bakanlığı
fransa, florian philippot, vladimir zelenskiy, ukrayna, nükleer, the times, rusya, vladimir putin, olaf scholz, almanya, ukrayna savunma bakanlığı

Fransız siyasetçi Philippot: Zelenskiy'in Trump'a yönelik nükleer tehdidi akıldışı

22:48 16.11.2024
© AP Photo / Thibault CamusFlorian Philippot
Florian Philippot - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Thibault Camus
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Fransa'nın Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Zelenskiy'in Trump'a yönelik nükleer tehditlerini akıldışı olarak nitelendirdi.
Fransa'nın Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in nükleer silah geliştirmek için çılgınca planlar ortaya koyduğunu ve sinirlerine hakim olamadığını vurguladı.
Philippot açıklamasında, "Kiev'e ait bir raporda Trump'ın Ukrayna'ya mali yardımı kısıtladığı takdirde, birkaç ay içinde Rusya'ya karşı bir nükleer bomba geliştirilmesini öneriyor. Zelenskiy çılgınlık sürecine giriyor" şeklinde yazdı.
Philippot açıklamasında, Zelenskiy'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sinirlerine hakim olamadığını da dile getirdi.
Daha önce Times, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir raporda, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın aylar içinde nükleer bomba geliştirebileceğinin belirtildiğini aktarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını ancak Ukrayna'nın bunu yapıp yapamayacağının henüz belli olmadığını söylemişti ve ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tür silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de bir başka provokasyon olarak nitelendirmişti. Putin daha önce de Kiev'in kitlesel imha silahları üretme yönünde atacağı herhangi bir adımın uygun bir tepkiyle karşılanacağını ve Rusya'nın hiçbir koşulda Ukrayna'da bu tür silahların üretilmesine izin vermeyeceğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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