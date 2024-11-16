https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/fransiz-siyasetci-philippot-zelenskiyin-trumpa-yonelik-nukleer-tehdidi-akildisi--1090486041.html

Fransız siyasetçi Philippot: Zelenskiy'in Trump'a yönelik nükleer tehdidi akıldışı

Fransız siyasetçi Philippot: Zelenskiy'in Trump'a yönelik nükleer tehdidi akıldışı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Zelenskiy'in Trump'a yönelik nükleer tehditlerini akıldışı olarak nitelendirdi. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T22:48+0300

2024-11-16T22:48+0300

2024-11-16T22:48+0300

ukrayna krizi

fransa

florian philippot

vladimir zelenskiy

ukrayna

nükleer

the times

rusya

vladimir putin

olaf scholz

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Fransa'nın Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'in nükleer silah geliştirmek için çılgınca planlar ortaya koyduğunu ve sinirlerine hakim olamadığını vurguladı. Philippot açıklamasında, "Kiev'e ait bir raporda Trump'ın Ukrayna'ya mali yardımı kısıtladığı takdirde, birkaç ay içinde Rusya'ya karşı bir nükleer bomba geliştirilmesini öneriyor. Zelenskiy çılgınlık sürecine giriyor" şeklinde yazdı.Philippot açıklamasında, Zelenskiy'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sinirlerine hakim olamadığını da dile getirdi.Daha önce Times, Ukraynalı araştırmacılar tarafından Savunma Bakanlığı için hazırlanan bir raporda, ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesi halinde Ukrayna'nın aylar içinde nükleer bomba geliştirebileceğinin belirtildiğini aktarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern dünyada nükleer silah üretmenin zor olmadığını ancak Ukrayna'nın bunu yapıp yapamayacağının henüz belli olmadığını söylemişti ve ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu tür silahlara sahip olabileceği yönündeki haberleri de bir başka provokasyon olarak nitelendirmişti. Putin daha önce de Kiev'in kitlesel imha silahları üretme yönünde atacağı herhangi bir adımın uygun bir tepkiyle karşılanacağını ve Rusya'nın hiçbir koşulda Ukrayna'da bu tür silahların üretilmesine izin vermeyeceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zaharova-almanyada-bircok-sehir-hitlerin-fahri-vatandaslik-statusunu-kaldirmadi-1090485001.html

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fransa, florian philippot, vladimir zelenskiy, ukrayna, nükleer, the times, rusya, vladimir putin, olaf scholz, almanya, ukrayna savunma bakanlığı