https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/son-30-yildir-tayvani-vuran-en-buyuk-tayfun-hizla-gelen-kong-rey-tayfunu-ulkede-gunluk-yasami-1089881548.html

Son 30 yıldır Tayvan'ı vuran en büyük tayfun: Hızla gelen Kong-rey Tayfunu ülkede günlük yaşamı durdurdu

Son 30 yıldır Tayvan'ı vuran en büyük tayfun: Hızla gelen Kong-rey Tayfunu ülkede günlük yaşamı durdurdu

Sputnik Türkiye

Filipinler'den sonra Tayvan'ı da vuran Kong-rey Tayfunu, ülkede büyük yıkıma neden oluyor. Ülkede tayfunla birlikte gelen sel felaketi ve şiddetli rüzgarlar... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T11:56+0300

2024-10-31T11:56+0300

2024-10-31T11:56+0300

dünya

güneydoğu asya

filipinler

tayvan

sel felaketi

tayfun

kong-rey tayfunu

kasırga

tropikal kasırga

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Tayvan'ı perşembe günü 184 kilometre hızla vuran Kong-rey tayfunu, ülkede büyük çapta hasar bıraktı. Son 30 yıldır Tayvan'ı doğrudan vuran en büyük tayfun olan Kong-rey Tayfunun, adanın doğu kıyısından ülkeye ulaştığı duyuruldu. Tayfunun herhangi bir ölüm veya büyük mal hasarı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede 27 kişinin yaralandığını bildirdi.Güçlü rüzgarların Kuzey Filipinler'i geçmesinin ardından Tayvan'a ulaşmasıyla birlikte, ülkede uçuşlar askıya alındı. Ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde şiddetli rüzgarlar ve sellere neden olması nedeniyle okullar ve işyerleri kapandı. Toplamda sekiz bin 600 kişinin güvenli barınaklara taşındığı bildirildi.Filipinler'de başlayan Kong-rey tayfununun bu yıl Filipin takımadalarına vuran 12. kasırga olduğu bildirildi. Geçen hafta Filipinler'de 179 kişinin ölümüne ve kaybolmasına neden olan fırtınanın ardından toparlanmaya çalışırken vuran Kong-rey tayfunundan dolayı ülkede yüzbinlerce kişinin sığınaklarda yaşamaya devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanyada-100-yilin-en-buyuk-felaketi-selde-olu-sayisi-95-oldu-1089864002.html

güneydoğu asya

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