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Son 30 yıldır Tayvan'ı vuran en büyük tayfun: Hızla gelen Kong-rey Tayfunu ülkede günlük yaşamı durdurdu
Son 30 yıldır Tayvan'ı vuran en büyük tayfun: Hızla gelen Kong-rey Tayfunu ülkede günlük yaşamı durdurdu
Sputnik Türkiye
Filipinler'den sonra Tayvan'ı da vuran Kong-rey Tayfunu, ülkede büyük yıkıma neden oluyor. Ülkede tayfunla birlikte gelen sel felaketi ve şiddetli rüzgarlar... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T11:56+0300
2024-10-31T11:56+0300
dünya
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Tayvan'ı perşembe günü 184 kilometre hızla vuran Kong-rey tayfunu, ülkede büyük çapta hasar bıraktı. Son 30 yıldır Tayvan'ı doğrudan vuran en büyük tayfun olan Kong-rey Tayfunun, adanın doğu kıyısından ülkeye ulaştığı duyuruldu. Tayfunun herhangi bir ölüm veya büyük mal hasarı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede 27 kişinin yaralandığını bildirdi.Güçlü rüzgarların Kuzey Filipinler'i geçmesinin ardından Tayvan'a ulaşmasıyla birlikte, ülkede uçuşlar askıya alındı. Ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde şiddetli rüzgarlar ve sellere neden olması nedeniyle okullar ve işyerleri kapandı. Toplamda sekiz bin 600 kişinin güvenli barınaklara taşındığı bildirildi.Filipinler'de başlayan Kong-rey tayfununun bu yıl Filipin takımadalarına vuran 12. kasırga olduğu bildirildi. Geçen hafta Filipinler'de 179 kişinin ölümüne ve kaybolmasına neden olan fırtınanın ardından toparlanmaya çalışırken vuran Kong-rey tayfunundan dolayı ülkede yüzbinlerce kişinin sığınaklarda yaşamaya devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ispanyada-100-yilin-en-buyuk-felaketi-selde-olu-sayisi-95-oldu-1089864002.html
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Son 30 yıldır Tayvan'ı vuran en büyük tayfun: Hızla gelen Kong-rey Tayfunu ülkede günlük yaşamı durdurdu

11:56 31.10.2024
© AP PhotoTayvan tayfun
Tayvan tayfun - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AP Photo
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Filipinler'den sonra Tayvan'ı da vuran Kong-rey Tayfunu, ülkede büyük yıkıma neden oluyor. Ülkede tayfunla birlikte gelen sel felaketi ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle okullar ve işyerleri kapanırken uçuşlar ve tren seferlerinin askıya alındığı bildirildi.
Tayvan'ı perşembe günü 184 kilometre hızla vuran Kong-rey tayfunu, ülkede büyük çapta hasar bıraktı. Son 30 yıldır Tayvan'ı doğrudan vuran en büyük tayfun olan Kong-rey Tayfunun, adanın doğu kıyısından ülkeye ulaştığı duyuruldu. Tayfunun herhangi bir ölüm veya büyük mal hasarı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede 27 kişinin yaralandığını bildirdi.
Güçlü rüzgarların Kuzey Filipinler'i geçmesinin ardından Tayvan'a ulaşmasıyla birlikte, ülkede uçuşlar askıya alındı. Ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde şiddetli rüzgarlar ve sellere neden olması nedeniyle okullar ve işyerleri kapandı. Toplamda sekiz bin 600 kişinin güvenli barınaklara taşındığı bildirildi.
Filipinler'de başlayan Kong-rey tayfununun bu yıl Filipin takımadalarına vuran 12. kasırga olduğu bildirildi. Geçen hafta Filipinler'de 179 kişinin ölümüne ve kaybolmasına neden olan fırtınanın ardından toparlanmaya çalışırken vuran Kong-rey tayfunundan dolayı ülkede yüzbinlerce kişinin sığınaklarda yaşamaya devam ettiği bildirildi.
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