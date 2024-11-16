https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/estonya-ukrayna-icin-yeni-yardim-paketini-onayladi-1090483444.html
Estonya, Ukrayna için yeni yardım paketini onayladı
Estonya, Ukrayna için yeni yardım paketini onayladı
Sputnik Türkiye
Estonya, Savunma Bakanı Pevkur tarafından önerilen yeni bir yardım paketini onayladı. Estonya Bakanlar Kurulu da Ukrayna’ya ekipman ve mühimmat içeren bu... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T18:21+0300
2024-11-16T18:21+0300
2024-11-16T18:28+0300
ukrayna krizi
estonya
hanno pevkur
ukrayna
yardım paketi
rusya
sergey lavrov
kremlin
abd
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/10/1044742767_0:42:1200:717_1920x0_80_0_0_9efa896368698f738964930e643f6c10.jpg
Daha önce Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi sunacaklarını açıklamıştı. Hükümet kabinesi, Pevkur'un önerisi doğrultusunda bu yeni askeri yardım paketinin deniz üniformaları, gözetleme teçhizatı, nişangahlar, balistik savunma ekipmanları ve çeşitli mühimmat türlerini içerdiğini belirtti. Rusya ise Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için gönderilen silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını vurgulamış ve ABD ile NATO'nun sadece silah tedarik etmekle kalmayıp İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.Kremlin ise, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere olumsuz etki edeceğinin ve bu durumun çözüm sürecine zarar vereceğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zelenskiy-kendi-uretimimiz-olan-dort-tip-fuzeyi-test-ediyoruz-1090482204.html
estonya
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/10/1044742767_94:0:1106:759_1920x0_80_0_0_a0323fb732268d66ba5ee6ebffc8c88c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
estonya, hanno pevkur, ukrayna, yardım paketi, rusya, sergey lavrov, kremlin, abd, nato
estonya, hanno pevkur, ukrayna, yardım paketi, rusya, sergey lavrov, kremlin, abd, nato
Estonya, Ukrayna için yeni yardım paketini onayladı
18:21 16.11.2024 (güncellendi: 18:28 16.11.2024)
Estonya, Savunma Bakanı Pevkur tarafından önerilen yeni bir yardım paketini onayladı. Estonya Bakanlar Kurulu da Ukrayna’ya ekipman ve mühimmat içeren bu yardım paketini destekleme kararı aldı.
Daha önce Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi sunacaklarını açıklamıştı.
Hükümet kabinesi, Pevkur'un önerisi doğrultusunda bu yeni askeri yardım paketinin deniz üniformaları, gözetleme teçhizatı, nişangahlar, balistik savunma ekipmanları ve çeşitli mühimmat türlerini içerdiğini belirtti.
Rusya ise Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için gönderilen silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını vurgulamış ve ABD ile NATO'nun sadece silah tedarik etmekle kalmayıp İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
Kremlin ise, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere olumsuz etki edeceğinin ve bu durumun çözüm sürecine zarar vereceğinin altını çizmişti.