https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/estonya-ukrayna-icin-yeni-yardim-paketini-onayladi-1090483444.html

Estonya, Ukrayna için yeni yardım paketini onayladı

Estonya, Ukrayna için yeni yardım paketini onayladı

Sputnik Türkiye

Estonya, Savunma Bakanı Pevkur tarafından önerilen yeni bir yardım paketini onayladı. Estonya Bakanlar Kurulu da Ukrayna’ya ekipman ve mühimmat içeren bu... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T18:21+0300

2024-11-16T18:21+0300

2024-11-16T18:28+0300

ukrayna krizi

estonya

hanno pevkur

ukrayna

yardım paketi

rusya

sergey lavrov

kremlin

abd

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/10/1044742767_0:42:1200:717_1920x0_80_0_0_9efa896368698f738964930e643f6c10.jpg

Daha önce Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Ukrayna’ya yeni bir askeri yardım paketi sunacaklarını açıklamıştı. Hükümet kabinesi, Pevkur'un önerisi doğrultusunda bu yeni askeri yardım paketinin deniz üniformaları, gözetleme teçhizatı, nişangahlar, balistik savunma ekipmanları ve çeşitli mühimmat türlerini içerdiğini belirtti. Rusya ise Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için gönderilen silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını vurgulamış ve ABD ile NATO'nun sadece silah tedarik etmekle kalmayıp İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.Kremlin ise, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere olumsuz etki edeceğinin ve bu durumun çözüm sürecine zarar vereceğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zelenskiy-kendi-uretimimiz-olan-dort-tip-fuzeyi-test-ediyoruz-1090482204.html

estonya

ukrayna

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

estonya, hanno pevkur, ukrayna, yardım paketi, rusya, sergey lavrov, kremlin, abd, nato