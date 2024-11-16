https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/dunyanin-en-pahali-baharati-safran-450-bin-liradan-satisa-cikti-1090474335.html

Dünyanın en pahalı baharatı 'safran', 450 bin liradan satışa çıktı

Dünyanın en pahalı baharatı 'safran', 450 bin liradan satışa çıktı

Sputnik Türkiye

Hasadı biten safran ve dünyanın en pahalı baharatı olarak safranın hasadı tamamlandı. Yeni ürün 450 bin TL'den satışa çıkarılacak. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T13:03+0300

2024-11-16T13:03+0300

2024-11-16T13:03+0300

yaşam

safranbolu

safran hasadı

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UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın hasadı sona ererken yeni ürün 450 bin TL'den satılacak. Safran nedir? Safran ne işe yarar? Safranın faydaları nedir?Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran hasadı sona erdi. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisinin, geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenmişti.20 kilogram ürün alındıYukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, bu hafta sonu itibariyle sezonun sonuna geldiklerini belirterek tarlayı ziyaretçilere kapatacaklarını söyledi. Safrandan bekledikleri üretimi elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Beklediğimiz ürünü aldık. Çiçeklenme süresi bayağı uzun sürdü. Sezonda iyi gitti. Zaten yağmurlar da güzeldi. Muhtemelen köklenme de inşallah önümüzdeki sene daha güzel olur" diye konuştu.Hasat süresinin 45 gün sürmesinin ziyaretçiler açısından da güzel olduğunu kaydeden Yılmaz, 2024 yılı ürününün 450 bin liradan satılacağını belirtti.Safran nedir ne işe yarar?Safran, genellikle Akdeniz, İran ve Hindistan'da yetişen Crocus sativus bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir baharat. Yemeklerde lezzet verici ve renklendirici olarak kullanılır. Ayrıca, tıbbi özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta da değerlidir. Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri.Safranın faydaları nedir?

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