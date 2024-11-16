https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/dunyanin-en-pahali-baharati-safran-450-bin-liradan-satisa-cikti-1090474335.html
Dünyanın en pahalı baharatı 'safran', 450 bin liradan satışa çıktı
Dünyanın en pahalı baharatı 'safran', 450 bin liradan satışa çıktı
Sputnik Türkiye
Hasadı biten safran ve dünyanın en pahalı baharatı olarak safranın hasadı tamamlandı. Yeni ürün 450 bin TL'den satışa çıkarılacak. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T13:03+0300
2024-11-16T13:03+0300
2024-11-16T13:03+0300
yaşam
safranbolu
safran hasadı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473918_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_060c196b80e718f7fae443301e241416.jpg
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın hasadı sona ererken yeni ürün 450 bin TL'den satılacak. Safran nedir? Safran ne işe yarar? Safranın faydaları nedir?Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran hasadı sona erdi. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisinin, geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenmişti.20 kilogram ürün alındıYukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, bu hafta sonu itibariyle sezonun sonuna geldiklerini belirterek tarlayı ziyaretçilere kapatacaklarını söyledi. Safrandan bekledikleri üretimi elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Beklediğimiz ürünü aldık. Çiçeklenme süresi bayağı uzun sürdü. Sezonda iyi gitti. Zaten yağmurlar da güzeldi. Muhtemelen köklenme de inşallah önümüzdeki sene daha güzel olur" diye konuştu.Hasat süresinin 45 gün sürmesinin ziyaretçiler açısından da güzel olduğunu kaydeden Yılmaz, 2024 yılı ürününün 450 bin liradan satılacağını belirtti.Safran nedir ne işe yarar?Safran, genellikle Akdeniz, İran ve Hindistan'da yetişen Crocus sativus bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir baharat. Yemeklerde lezzet verici ve renklendirici olarak kullanılır. Ayrıca, tıbbi özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta da değerlidir. Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri.Safranın faydaları nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gozleri-sahin-gibi-yapiyor-gorme-kabiliyetini-artiranbaharatin-sirri-1088997165.html
safranbolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473918_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ae53245646822a0abae7f4cc10d206a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
safran nedir, safran ne kadar, safranın kilosu ne kadar, safranın faydaları, safran ne için kullanılır, dünyanın en pahalı baharatı, safran nasıl kullanılır
safran nedir, safran ne kadar, safranın kilosu ne kadar, safranın faydaları, safran ne için kullanılır, dünyanın en pahalı baharatı, safran nasıl kullanılır
Dünyanın en pahalı baharatı 'safran', 450 bin liradan satışa çıktı
Hasadı biten safran ve dünyanın en pahalı baharatı olarak safranın hasadı tamamlandı. Yeni ürün 450 bin TL'den satışa çıkarılacak.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın hasadı sona ererken yeni ürün 450 bin TL'den satılacak. Safran nedir? Safran ne işe yarar? Safranın faydaları nedir?
Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran hasadı sona erdi. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisinin, geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenmişti.
Yukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, bu hafta sonu itibariyle sezonun sonuna geldiklerini belirterek tarlayı ziyaretçilere kapatacaklarını söyledi. Safrandan bekledikleri üretimi elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Beklediğimiz ürünü aldık. Çiçeklenme süresi bayağı uzun sürdü. Sezonda iyi gitti. Zaten yağmurlar da güzeldi. Muhtemelen köklenme de inşallah önümüzdeki sene daha güzel olur" diye konuştu.
Hasat süresinin 45 gün sürmesinin ziyaretçiler açısından da güzel olduğunu kaydeden Yılmaz, 2024 yılı ürününün 450 bin liradan satılacağını belirtti.
Safran nedir ne işe yarar?
Safran, genellikle Akdeniz, İran ve Hindistan'da yetişen Crocus sativus bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir baharat. Yemeklerde lezzet verici ve renklendirici olarak kullanılır. Ayrıca, tıbbi özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta da değerlidir. Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri.
Safranın faydaları nedir?
Safrandaki antioksidanlar beyin ve sinir sistemi sağlığını korur
Adet öncesi semptomların azalmasına yardımcı olur
Öğrenme ve hafıza fonksiyonunu geliştirir
Kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürerek kardiyovasküler sağlığı destekler
Uyku artırıcı özelliğe sahiptir
Depresyon belirtilerini hafifletir
Ayrıca erken cilt yaşlanmasının yaygın bir nedeni olan UV radyasyonuna karşı koruma sağlar
Vücudun oksidatif stres ve iltihapla savaşmasına yardımcı olabilir
Libidoyu artırmaya yardımcı olur
Anti-inflamatuar etkisiyle kan basıncını düşürür
Açlığı bastırarak kilo vermeyi destekler