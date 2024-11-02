Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'O dönemlerde Avrupa'da ilim yoktu' diyerek konuştu: 'Bizim getirdiğimiz yerden aldılar'

Aydın diyorlar ya kendilerine halbuki o dönemlerde hakikaten Avrupa'da ilim namına hiçbir şey yok. Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar. Bugün nerelere geldiler ve o ilmi sadece insanlığın faydasına değil zararına da kullanıyorlar. Bizim ilim anlayışımıza hatta dualarımıza da yansımış. 'Faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabb'i' diye dua ediyoruz. Batı bizim alimlerimizin bıraktığı yerden almış, getirmiş bir yerlere kadar ama işte işgal ve imha konusunda ilmi daha çok kullanmış. Çanakkale'de 250 bin şehidimizi neyle şehit ettiler? Yani ürettikleri silahlar, silahın üretim yerleri oralar. Japonya'da iki şehri neyle yerle bir ettiler, binlerce kişiyi öldürdüler. İlimle ürettikleri o bombalarla bugün görüyorsunuz. Yani yukarıdan bombaları atarak neresi olursa olsun. Bugün Gazze'de de bunu yapıyor. Dün Japonya'da yaptı, başka yerlerde yaptı. Irak'ta yaptı. Bir milyon insan nasıl öldürüldü?

Bizim ilmin yeniden insanlığın ihyası için kullanılması gerektiği anlayışını önce bütün insanlara anlatmamız lazım. İlim, bilim, hikmet, irfan, bunlar insanlığın ihyası, kurtuluşu içindir. Buna önem vermemiz lazım. İlkokuldan liseye, üniversiteye kadar bütün okullarımızda aslında teorik olarak öğrettiğimiz bütün bilimin branşlarının önce amacını öğretmemiz lazım çocuklara. Yani matematiği niye öğreniyoruz, fiziği, kimyayı neden öğreniyoruz? Bunların mantığını, hikmetini bizim neslimize öğretmemiz lazım. Buna ihtiyaç var. İnsanlığı yaşatmak, ihya etmek için imha etmek için değil. Ama bunu Batılılara nasıl anlatırsınız? Biz anlatmakla görevliyiz. Bunun gerçekleşmesi Cenabıhak'ın kudretine aittir. Biz yapacağız elimizden geleni. Tesirini Cenabıhak gösterecek.