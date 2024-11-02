https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/diyanet-isleri-baskani-erbas-o-donemlerde-avrupada-ilim-yoktu-diyerek-konustu-bizim-getirdigimiz-1089963697.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'O dönemlerde Avrupa'da ilim yoktu' diyerek konuştu: 'Bizim getirdiğimiz yerden aldılar'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'O dönemlerde Avrupa'da ilim yoktu' diyerek konuştu: 'Bizim getirdiğimiz yerden aldılar'
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Orta Çağ'da Avrupa ilim olmadığını belirterek Müslanların getirdiği yerden ilmi aldıklarını ve bugün geldikleri yerde o ilmin... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T16:53+0300
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2024-11-02T16:53+0300
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valiliğinin desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne Mimar Sinan Vakfı, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu paydaşlığında İslam Alimleri Vakfınca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması' programımda yaptığı konuşmada, İslam'ın ilim ve alimlerin medeniyeti olduğunu söyledi.Alimlerin ortaya koyduğu medeniyetin mensupları olarak ona sahip çıkmaları gerektiğini belirten Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz 23 sene boyunca bu vazifesini ilim, irfan, bilgi, hikmet üzerinde yürüttü ve 23 senenin sonunda Arafat'ta veda hutbesinde yine bize bir vasiyette bulundu. Buyurdu ki 'Size iki şey emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız, Allah'ın kitabı ve resulünün sünneti.' Demek ki kitap ve sünnet bizim asla vazgeçemeyeceğimiz, asla ihmal etmememiz gereken iki önemli unsur bize vasiyet. Peygamberimizin emaneti kitap ve sünnet, ilmin temeli kitaba ve sünnete dayanmalı" diye konuştu.Erbaş, imha medeniyetinin temsilcileri Haçlıların Kudüs'ü darüsselam olmaktan çıkardığını, zulmün, işgalin, soykırımın, katliamın yapıldığı bir yer haline getirdiğini anlattı.Selahaddin Eyyubi komutasındaki Müslüman ordularının Kudüs'ü işgalden kurtardığını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:'Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar'Erbaş, İslam medeniyetinde Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ali Kuşçu gibi isimlerin önemli çalışmalar yaptığı dönemde Batı'da bilimle ilgilenenlerin kilise tarafından yakıldığını belirtti.Türkiye'de yaşayıp aydın geçinenlerin, Orta Çağ zihniyetinin Müslümanlar arasında yaşanmadığını bilmeyecek kadar cahil olduklarını ifade eden Erbaş, şu görüşlerini dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/diyanet-isleri-baskani-ali-erbas-29-ekim-ozel-programinda-ataturku-andi-1089824090.html
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türkiye, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, medeniyet, japonya, irak, gazze, batı
türkiye, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, medeniyet, japonya, irak, gazze, batı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'O dönemlerde Avrupa'da ilim yoktu' diyerek konuştu: 'Bizim getirdiğimiz yerden aldılar'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Orta Çağ'da Avrupa ilim olmadığını belirterek Müslanların getirdiği yerden ilmi aldıklarını ve bugün geldikleri yerde o ilmin sadece insanlığın faydasına değil zararına da kullanıldığını vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valiliğinin desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne Mimar Sinan Vakfı, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu paydaşlığında İslam Alimleri Vakfınca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması' programımda yaptığı konuşmada, İslam'ın ilim ve alimlerin medeniyeti olduğunu söyledi.
Alimlerin ortaya koyduğu medeniyetin mensupları olarak ona sahip çıkmaları gerektiğini belirten Erbaş, "Allah Resulü Efendimiz 23 sene boyunca bu vazifesini ilim, irfan, bilgi, hikmet üzerinde yürüttü ve 23 senenin sonunda Arafat'ta veda hutbesinde yine bize bir vasiyette bulundu. Buyurdu ki 'Size iki şey emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız, Allah'ın kitabı ve resulünün sünneti.' Demek ki kitap ve sünnet bizim asla vazgeçemeyeceğimiz, asla ihmal etmememiz gereken iki önemli unsur bize vasiyet. Peygamberimizin emaneti kitap ve sünnet, ilmin temeli kitaba ve sünnete dayanmalı" diye konuştu.
Erbaş, imha medeniyetinin temsilcileri Haçlıların Kudüs'ü darüsselam olmaktan çıkardığını, zulmün, işgalin, soykırımın, katliamın yapıldığı bir yer haline getirdiğini anlattı.
Selahaddin Eyyubi komutasındaki Müslüman ordularının Kudüs'ü işgalden kurtardığını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:
1099'dan 1187'ye kadar kaldı işgal. Yani 88 sene. Şimdi 76 sene oldu. 1099'daki işgal nasıl 88 sene sonra bittiyse şimdi de fazla sürmez inşallah. Öyle dua edelim. Kudüs'teki işgalin bir an önce bitmesi için tabii ki dua yetmiyor. Lisani dua yetmiyor, fiili duaya ihtiyaç var. Bunun için de Müslümanların birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım. İki milyara yakın Müslüman'ın bu işgale son vermesi için sadece fiili olarak değil, o kötülüğü, o zulmü bizim elimizle düzeltmemiz lazım. Ondan sonra lisan geliyor.
'Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar'
Erbaş, İslam medeniyetinde Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ali Kuşçu gibi isimlerin önemli çalışmalar yaptığı dönemde Batı'da bilimle ilgilenenlerin kilise tarafından yakıldığını belirtti.
Türkiye'de yaşayıp aydın geçinenlerin, Orta Çağ zihniyetinin Müslümanlar arasında yaşanmadığını bilmeyecek kadar cahil olduklarını ifade eden Erbaş, şu görüşlerini dile getirdi:
Aydın diyorlar ya kendilerine halbuki o dönemlerde hakikaten Avrupa'da ilim namına hiçbir şey yok. Bizim getirdiğimiz yerden ilmi aldılar. Bugün nerelere geldiler ve o ilmi sadece insanlığın faydasına değil zararına da kullanıyorlar. Bizim ilim anlayışımıza hatta dualarımıza da yansımış. 'Faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabb'i' diye dua ediyoruz. Batı bizim alimlerimizin bıraktığı yerden almış, getirmiş bir yerlere kadar ama işte işgal ve imha konusunda ilmi daha çok kullanmış. Çanakkale'de 250 bin şehidimizi neyle şehit ettiler? Yani ürettikleri silahlar, silahın üretim yerleri oralar. Japonya'da iki şehri neyle yerle bir ettiler, binlerce kişiyi öldürdüler. İlimle ürettikleri o bombalarla bugün görüyorsunuz. Yani yukarıdan bombaları atarak neresi olursa olsun. Bugün Gazze'de de bunu yapıyor. Dün Japonya'da yaptı, başka yerlerde yaptı. Irak'ta yaptı. Bir milyon insan nasıl öldürüldü?
Bizim ilmin yeniden insanlığın ihyası için kullanılması gerektiği anlayışını önce bütün insanlara anlatmamız lazım. İlim, bilim, hikmet, irfan, bunlar insanlığın ihyası, kurtuluşu içindir. Buna önem vermemiz lazım. İlkokuldan liseye, üniversiteye kadar bütün okullarımızda aslında teorik olarak öğrettiğimiz bütün bilimin branşlarının önce amacını öğretmemiz lazım çocuklara. Yani matematiği niye öğreniyoruz, fiziği, kimyayı neden öğreniyoruz? Bunların mantığını, hikmetini bizim neslimize öğretmemiz lazım. Buna ihtiyaç var. İnsanlığı yaşatmak, ihya etmek için imha etmek için değil. Ama bunu Batılılara nasıl anlatırsınız? Biz anlatmakla görevliyiz. Bunun gerçekleşmesi Cenabıhak'ın kudretine aittir. Biz yapacağız elimizden geleni. Tesirini Cenabıhak gösterecek.