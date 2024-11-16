https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/cumhurbaskani-erdogan-brezilyada-duzenlenecek-g20-liderler-zirvesine-katilacak-1090471918.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'ya gidecek. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T12:22+0300
2024-11-16T12:22+0300
2024-11-16T12:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
brezilya
g20 liderler zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090252481_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_c04901ba74d2b946f4b834efe8082cfe.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18-19 Kasım 2024'de Rio de Janeiro'da düzenlenecek, 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gideceğini açıkladı. Altun, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceliyi-kabul-etti-1090406358.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090252481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f72d717efad74e1c4046fe47a90837c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, brezilya, g20 liderler zirvesi
recep tayyip erdoğan, brezilya, g20 liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18-19 Kasım 2024'de Rio de Janeiro'da düzenlenecek, 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gideceğini açıkladı.
"G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."